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استشهاد قائد في سرايا القدس.. والمقاومة تقصف قاعدة تنصت وقطعة بحرية إسرائيلية (فيديو)

حسام أبو هربيد، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة (مواقع التواصل)
حسام أبو هربيد، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة (مواقع التواصل)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202105:24 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة 8 مستوطنين بجروح طفيفة، جراء سقوط صواريخ على مدينة أسدود. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمبنى، دون مزيد من التفاصيل. بينما أعلنت سرايا القدس استشهاد أحد قاداتها.

وأشار المتحدث إلى أن صواريخ سقطت، الإثنين، على مدينتي عسقلان وأسدود من دون أن يحدد عددها. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن غواصة موجهة تابعة لحماس حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية.

وقال في بيان “إحدى قطعنا البحرية تعرضت لهجوم صاروخي من دون أن تتم إصابتها”، بينما قالت كتائب القسام من جانبها “استهدفنا بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ”.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإثنين، عن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت كتائب القسام في بيان، إنها استهدفت مدن عسقلان، وأسدود، وبئر السبع، ردا على العدوان المتواصل بحق سكان غزة. وتابعت إنها وجهت خلال اليوم “ضربة صاروخية كبيرة ردا على العدوان”.

كما استهدفت القسام وفق بيان آخر لها، مواقع عسكرية مختلفة محاذية لقطاع غزة، منها موقع (يفتاح) بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ومستوطنة (كفار عزة) بقذائف الهاون، ومستوطنة (كريات ملاخي) بالصواريخ.

كما قصفت كتائب القسام قاعدة التنصت (8200 أوريم) وجددت قصف مدينة نتيفوت بالصواريخ.

بدورها، قالت سرايا القدس إنها أطلقت رشقات صاروخية على أسدود، وشمالي تل أبيب، ردا على استمرار العدوان في غزة.

كما استهدفت، بحسب بيانات سابقة، موقعي (كسوفيم) و(نحال عوز) العسكرييْن، بقذائف الهاون.

استشهاد قائد بسرايا القدس

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد حسام أبو هربيد، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة.

وقالت الحركة، في بيان “ننعى المجاهد أبو هربيد (37 عاما)، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة”.

وأضافت الحركة أن “أبو هربيد استشهد خلال تنقّله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في اغتيال حسام أبو هربيد، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيدة، وإصابة 1305 آخرين بجراح مختلفة.

قائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حسام أبو هربيد (مواقع التواصل)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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