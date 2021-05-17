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سياسة|قطاع غزة

التسبيح والحمد.. سلاح طفلة فلسطينية في مواجهة القصف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

الطفلة تردد" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" بشكل دائم (منصات التواصل)
الطفلة تردد" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" بشكل دائم (منصات التواصل)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202104:50 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة فلسطينية وهي تردد ذكر الله في مواجهة القصف الإسرائيلي على غزة.

ويظهر المقطع طفلة دون الخامسة من العمر وهي تردد” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” بشكل دائم، بينما هي في فراشها في ظلام الليل.

وتسمع في خلفية المقطع أصوات الانفجارات التي تخترق سكون الليل جراء القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة.

وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وذكر البيان إن الغارات تركّزت على المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية اليوم الإثنين سلسلة غارات مكثفة وعنيفة جدا على أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وضربت عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة عدة مناطق جنوبي وغربي مدينة غزة وشمالي القطاع.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري يتواصل القصف الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق قطاع غزة وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وفي آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة بغزة أن اجمالي ضحايا العدوان على قطاع غزة بلغ 200 شهيد، من بينهم 59 طفلا، و35 سيدة، وارتقاع عدد الإصابات إلى أكثر من 1300 إصابة بجروح مختلقة، ومن بينهم العشرات بحالة الخطر الشديد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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