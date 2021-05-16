3000 صاروخ أطلقت من غزة.. الاحتلال يقرر استمرار قصف القطاع ويكشف عن غواصات حماس

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) الإسرائيلي، اليوم الأحد، على استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن (الكابنيت) صدَّق في ختام اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات على استمرار الهجمات في القطاع وفق خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت “لم يناقش الوزراء خلال جلسة اليوم وقف إطلاق النار، لكن قيل لهم إنه سيتم إبلاغهم حال طرح اقتراح بالهدنة”.

ويضم (الكابينت) 16 وزيرا إسرائيليا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة إلى 202 بينهم 181 في غزة و21 في الضفة الغربية إضافة 5588 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وميدانيا قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة العمق الإسرائيلي بوابل من الصواريخ متسببة بتعطيل محطة بحرية للغاز.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن 3000 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد قبل أسبوع وفقًا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

غواصات حماس

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غواصات قادرة على حمل متفجرات زنتها 50 كيلوغراما، وأفادت مصادر أنه تم استهداف هذه الغواصات أثناء محاولتها مهاجمة منصات الغاز الطبيعي في المتوسط، حيث سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر الخبر.

كما أفادت قناة كان العبرية بتوقف العمل بمحطة تمار للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بعد إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاهها، وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حماس استهدفت حقل غاز قبالة عسقلان بعشرات الصواريخ.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قد اكدت في بيان لها، قصف بئر السبع وأسدود وعسقلان وقاعدة رعيم برشقات صاروخية وقالت إن ذلك جاء ردا على “المجزرة بحق المدنيين ليلا في غزة والاعتداء على أهالي الشيخ جراح في القدس”.

كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية وألوية الناصر صلاح الدين أنها قصفت منطقة أشكول شمالي قطاع غزة بدفعة صواريخ.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنة نير إسحاق بدفعة صواريخ كما قصفت قاعدة أميتاي وسرية للواء جولاني داخل موقع كوسوفيم العسكري.

العدوان على حي الرمال

وارتفع عدد شهداء تدمير طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، لعشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها غربي مدينة غزة إلى 42 بينهم 10 أطفال و16 امرأة، وفق حصيلة أولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء “العدوان الوحشي” إلى 42 شهيدا.

وأضافت أن من بين الشهداء 10 أطفال و16 امرأة.

وذكرت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 50 أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل أطقم الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في المنطقة.

وفجر الأحد، دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في شارع الوحدة بحي الرمال، غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر الأحد بعدوان غير مسبوق استهدف المنطقة من جانب طائرات حربية إسرائيلية ودمر الشوارع والمنازل.

بينما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن طائراته أغارت على أكثر من 90 هدفا، وزعم أن الأهداف التي تعرضت للقصف تابعة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

تشييع شهداء الضفة

وشيع مئات الفلسطينيين، الأحد، جثامين 4 شهداء قضوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المتصاعدة في الضفة الغربية منذ أكثر من شهر.

ففي بلدة ترقوميا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، جرى تشييع جثمان الشهيد وجدي الجعافرة (30 عامًا)، الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل، الليلة الماضية.

وفي المدينة نفسها شيع المئات جثمان الفتى محمد فريجات (15 عامًا) بعدما استشهد، اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها، الخميس، خلال مواجهات وسط المدينة.

في بلدة صيدا، شمال مدينة طولكرم، شيع المئات جثمان الشهيد ياسين حمد (25 عامًا)، الذي استشهد الليلة الماضية برصاصة في القلب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ببلدة زيتا.

وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، شيع المئات جثمان الشهيد طارق صنوبر بعدما فارق الحياة، اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة قبل أيام.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.