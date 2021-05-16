موقع إسرائيلي: قائد كتائب القسام محمد الضيف نجح في فرض معادلة جديدة

طالب مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية ضد قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي إنه “بينما يتحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس ظاهريا في عزمهما على مواصلة الحملة في غزة يقول كبار أعضاء مؤسسة الدفاع والجيش في محادثات مغلقة إنه من الصواب السعي الآن لإنهاء العملية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وأضاف الموقع استنادا إلى قادة عسكريين (لم يسمهم) فإن “إسرائيل تدفع ثمن استمرار العملية وقد تخاطر بمناورة برية لا يريد أحد دخولها”.

ولفت إلى أن هناك خوفا في (جهاز الدفاع) من بروز مفاجأة من حركة حماس بطريقة تتطلب ردا بمناورة برية.

كما أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن “فاعلية الهجمات الإسرائيلية (في غزة) قد انخفضت”.

هزمتهم المقاومة .. لكن البعض منا مازال يشكك في جدوى ما يجري https://t.co/unxDm3Gh1x — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) May 16, 2021

ووفق الموقع الإسرائيلي فإن “حجم الصواريخ التي دخلت بها حماس إلى المعركة هو حوالي 14 ألف صاروخ بما يسمح لها بإطلاق الصواريخ لمدة 60 يوما”، كما أن “الخوف من فقدان شرعية إسرائيل لمهاجمتها قطاع غزة في المستقبل هو أيضا على المحك”.

واستنادا للمصادر ذاتها، ذكر الموقع أن “قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف نجح في فرض معادلة جديدة على إسرائيل بعد أن قرر إطلاق صواريخ على كل منطقة يمكن أن تصل إليها في جميع أنحاء البلاد”.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد وجهت أمس السبت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة تل أبيب وضواحيها داخل إسرائيل.

وفي بيان أصدره المتحدث العسكري (أبو عبيدة) قالت القسام إن توجيه الضربة يأتي بعد انتهاء مدة أعلنتها مسبقاً لوقف إطلاق الهجمات عن تل أبيب ومحيطها، قدرتها بساعتين.

وتكثفت خلال اليومين الماضيين الدعوات الدولية لوقف العملية العسكرية التي بدأت بها إسرائيل.

ومنذ الإثنين تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 181 بينهم 52 طفلا و31 امرأة وإصابة 1225، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.