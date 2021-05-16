بعد قصفه وهدمه.. مالك برج الجلاء في غزة يوجه رسالة لنتنياهو (فيديو)

قال مالك برج الجلاء الذي تعرض للقصف الإسرائيل أمس في غزة جواد مهدي إن الاحتلال قصف البرج “لإسكات صوت الجزيرة الذي ينقل الحقيقة ويكذب ادعاءاتهم”.

بعد قصف برج الجلاء الذي يضم مكتب #الجزيرة .. مالك العقار: البرج لم يحاربك يا نتنياهو ولكن قصفته لأنه يكشف الحقيقة #غزة #فلسطين #القدس #الأقصى pic.twitter.com/HMINJoKtHG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021

وبشأن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن البرج يحتوي أجهزة مخابرات قال مهدي للجزيرة مباشر “ليس لهذا الكلام أي رصيد من الحقيقة، إنه عداء واضح لمن يكشف الحقيقة”.

وأضاف ” قمنا بتأجير البرج لمحطتين فضائيتين إحداهما تابعة لأمريكا والأخرى تابعة لقطر وإذا كانت هاتان الدولتان راعيتين للإرهاب ما كنا أجرنا لهم. نحن أجرنا لناس محترمين لينقلوا الحقيقة”.

وتابع “لدينا كل السكان مدنيين 30 أسرة و30 مكتب أصبحوا في الشارع”.

زملاؤنا في #غزة بعد ان قامت قوات الاحتلال بتدمير مكتب #الجزيرة في برج الجلاء، لكن منا كل الحب والدعم pic.twitter.com/uYblla0YVz — Shireen AbuAqla شيرين ابو عاقلة (@ShireenNasri) May 15, 2021

وعن إنذار الاحتلال له بإخلاء البرج قال “أعطونا ساعة مهلة، وهذا غير كاف لإخلاء 14 طابقا من السكان والمكاتب”.

وأضاف “كان هناك هرج ومرج وأطفال صغار وخوف ورعب لأن ضابط المخابرات الإسرائيلي كان يهدد بقصف البرج والسكان خرجوا بدون ملابس أو طعام وأصبحنا في الشارع”.

وتابع “نتنياهو يقول إنه يتجنب قصف المدنيين. ماذا جنينا نحن ليلقى 80 أسرة في الشارع؟ البرج ليس محطة قتال”.

وتساءل “ما ذنب الأطفال والنساء في البيوت الآمنة الذين روعوا”؟

وقال مهدي “اليوم يريدون إسكات صوت الجزيرة الذي ينقل الحقيقة عنهم وعن كذب ادعاءاتهم”.

المقاومة حق شرعي

وعن رسالته رسالتك للاحتلال والعالم الذي شاهد تدير برجه على الهواء مباشرة قال “نحن متمسكون بحقوقنا، نحن شعب في أشد الحاجة للعيش، لماذا نهجر من بيوتنا للمرة الأولى والثانية والثالثة واليوم هجرة رابعة وخامسة”؟.

وأضاف: “نحن شعب نستحق العيش ونريد السلام ولكن في المقابل يوجد عدو شرس لا يريد سوى سفك الدماء”.

#صور برج الجلاء الذي دمرته طائرات الاحتلال في #غزة اليوم pic.twitter.com/5iJHFLu1Bb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

وعن ادعاء الاحتلال أن المقاومة هي سبب ما يحدث من دمار في غزة قال مهدي “المقاومة ليس لديها أي سبب فيما يحدث لنا، المقاومة حق شرعي لنا ولكل إنسان مضطهد”.

ووجه رسالته للمشاهدين قائلا “المدنيون كانوا ينزلون دون ملابس هذا منظر مؤلم، أين حقوق الإنسان؟ وأين القانون الدولي؟”.

وخاطب نتنياهو قائلا “البرج لم يحاربك يا نتنياهو البرج مكان آمن فيه مكاتب محامين رجال أعمال صحفيين”.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت أمس السبت، برج الجلاء في قطاع غزة الذي يضم مكتب قناة الجزيرة ومكاتب صحفية عالمية أخرى بينها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.