شاهد: مجندة إسرائيلية تعتدي على فلسطينية أمام أطفالها في حي الشيخ جراح بالقدس

أظهر مقطع فيديو اعتداء مجندة إسرائيلية على امرأة فلسطينية أمام أطفالها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويظهر الفيديو المجندة وهي تضرب المرأة الفلسطينية وهي داخل سيارتها، بينما كان أطفالها يجلسون في المقاعد الخلفية للسيارة.

وأصيب شبان فلسطينيون، واعتقل آخرون، السبت، خلال مع قوات الاحتلال في أنحاء مدينة القدس ومناطق أخرى داخل إسرائيل.

وأفاد شهود عيان، أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مدينة القدس، بينما اعتقل 7 آخرون على الأقل.

وشهدت بلدات سلوان وصور باهر والطور وبيت حنينا ومخيم وقرية شعفاط في القدس، مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم، تم نقلهم للعلاج في المستشفى وفق الشهود.

وبحسب الشهود، رد الشبان بـ”إطلاق المفرقعات النارية والحجارة تجاه القوات الإسرائيلية”.

وفي البلدات العربية داخل إسرائيل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين على الأقل، إثر مواجهات نشبت في عدد من المناطق.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما استشهد 17 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

وتشهد عدد من المدن الإسرائيلية المختلطة (يسكنها فلسطينيون ويهود) كذلك، اشتباكات ومواجهات دامية بين سكانها استشهد على إثرها فلسطيني برصاص مستوطن إضافة إلى إصابة العشرات واعتقال آخرين.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.