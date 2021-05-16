دمار ورعب.. آثار قصف صواريخ المقاومة على مدن ومستوطنات إسرائيلية (فيديو)

طالب مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية ضد قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
أظهرت مقاطع فيديو آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدن ومستوطنات إسرائيلية.
وأظهر مقطع فيديو سقوط صاروخ للمقاومة على طريق سريع في مدينة (ريشون لتسيون) الإسرائيلية، وسط صيحات من الرعب والخوف أطلقها قائد إحدى السيارات أثناء تصويره لمشهد سقوط الصاروخ.
شاهد ما فعله صاروخ لـ #المقاومة_الفلسطينية سقط على مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح #فلسطين_تنتفض #القدس_ينتفض #غزة
#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/pPOfS50xwW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021
كما تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية باندلاع حريق في مجلس شاطئ عسقلان.
صواريخ #المقاومة_الفلسطينية تتسبب باندلاع حريق في مجلس شاطئ #عسقلان#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح #فلسطين_تنتفض #القدس_ينتفض
#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/kUaLXhpiKH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021
وأصاب صاروخ للمقاومة شاحنة تحمل دبابة إسرائيلية قرب مستوطنات غلاف غزة.
صاروخ يصيب شاحنة تحمل دبابة إسرائيلية في غلاف #غزة#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح #فلسطين_تنتفض #القدس_ينتفض #غزة
#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/zqxRCanV6o
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021
وسقط صاروخ للمقاومة على شاطئ مدينة أسدود.
شاهد: سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على شاطئ #أسدود #غزة #فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/FhLNUhUaLD
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2021
وأعلنت كتائب القسام اليوم الأحد قصف قاعدة (حتسور) الجوية برشقة صاروخية رداً على استهداف إسرائيل للمدنيين.
كما قصفت القسام مدينة (نتيفوت) بالنقب الغربي برشقة صاروخية.
وأظهرت مقاطع فيديو آثار قصف صواريخ المقاومة على المستوطنة.
شاهد: لحظة سقوط صواريخ المقاومة على مدينة #نتيفوت بالنقب الغربي#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGa pic.twitter.com/wuUCoylRDa
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2021
נתיבות. פגיעה בזמן הקניות לשבת pic.twitter.com/COrDOFTSCq
— אסף פוזיילוב (@pozailov1) May 16, 2021
وأمس السبت، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، توجيهها ضربة صاروخية كبيرة لمدينة تل أبيب وضواحيها داخل إسرائيل.
وفي بيان أصدره المتحدث العسكري أبو عبيدة، قالت القسام إن إطلاق الضربة يأتي بعد انتهاء مدة أعلنتها مسبقاً لوقف إطلاق الهجمات عن تل أبيب ومحيطها، قدرتها بساعتين.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن أبو عبيدة توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لمدينة أسدود (داخل إسرائيل).
وأوضح أن هذه الضربات تأتي رداً على قصف إسرائيل الأبراج المدنية والبيوت الآمنة.
وختم المتحدث العسكري بيانه بمخاطبة إسرائيل قائلا “وإن عدتم عدنا.. وإن زدتم زدنا”.
وحتى مساء السبت، استهدف الجيش الإسرائيلي خمسة أبراج سكنية في غزة، منذ بدء جولة التصعيد الحالية.