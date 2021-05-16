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سياسة|إسرائيل

دمار ورعب.. آثار قصف صواريخ المقاومة على مدن ومستوطنات إسرائيلية (فيديو)

آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب (رويترز)
آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب (رويترز)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202104:29 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع فيديو آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدن ومستوطنات إسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو سقوط صاروخ للمقاومة على طريق سريع في مدينة (ريشون لتسيون) الإسرائيلية، وسط صيحات من الرعب والخوف أطلقها قائد إحدى السيارات أثناء تصويره لمشهد سقوط الصاروخ.

كما تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية باندلاع حريق في مجلس شاطئ عسقلان.

وأصاب صاروخ للمقاومة شاحنة تحمل دبابة إسرائيلية قرب مستوطنات غلاف غزة.

وسقط صاروخ للمقاومة على شاطئ مدينة أسدود.

وأعلنت كتائب القسام اليوم الأحد قصف قاعدة (حتسور) الجوية برشقة صاروخية رداً على استهداف إسرائيل للمدنيين.

كما قصفت القسام مدينة (نتيفوت) بالنقب الغربي برشقة صاروخية.

وأظهرت مقاطع فيديو آثار قصف صواريخ المقاومة على المستوطنة.

 

وأمس السبت، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، توجيهها ضربة صاروخية كبيرة لمدينة تل أبيب وضواحيها داخل إسرائيل.

وفي بيان أصدره المتحدث العسكري أبو عبيدة، قالت القسام إن إطلاق الضربة يأتي بعد انتهاء مدة أعلنتها مسبقاً لوقف إطلاق الهجمات عن تل أبيب ومحيطها، قدرتها بساعتين.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن أبو عبيدة توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لمدينة أسدود (داخل إسرائيل).

وأوضح أن هذه الضربات تأتي رداً على قصف إسرائيل الأبراج المدنية والبيوت الآمنة.

وختم المتحدث العسكري بيانه بمخاطبة إسرائيل قائلا “وإن عدتم عدنا.. وإن زدتم زدنا”.

وحتى مساء السبت، استهدف الجيش الإسرائيلي خمسة أبراج سكنية في غزة، منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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