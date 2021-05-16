البث الحي
سياسة

حزب الشعب النمساوي يطرد أحد أعضائه لتعاطفه مع فلسطين

علم إسرائيل مرفوعا على مبنى المستشارية في النمسا (رويترز)
علم إسرائيل مرفوعا على مبنى المستشارية في النمسا (رويترز)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202111:02 AM (مكة المكرمة)

أنهى حزب الشعب النمساوي عضوية أحد أفراده الفاعلين وذلك لمجرد مشاركته صورة للعلم الفلسطيني مع عبارة فلسطين الحرة عبر حسابه على فيسبوك.

وفي تصريحات أدلى بها أمس السبت قال العضو المفصول من الحزب (رسول يغيت) إنه تولى عدة مهام داخل حزب الشعب بين عامي 2015 و2019.

وأشار إلى أن ظروفا عائلية دفعته لتعليق أعماله لمدة سنة ليعود مجددا كعضو بالحزب في يونيو/حزيران 2020 ويشارك في العديد من الأنشطة الداخلية.

وأفاد أنه نشر الجمعة العلم الفلسطيني مع عبارة “فلسطين الحرة” في صورة ملفه الشخصي على موقع فيسبوك.

وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لأحد نواب حزب الحرية اليميني المتطرف لاستفزاز رئيس حزب الشعب الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد سيباستيان كورتس.

وذكر يغيت أنه تلقى اتصالا هاتفيا من حزب الشعب عقب ساعة ونصف لنشره علم فلسطين عبر حسابه في فيسبوك وأبلغوه بإنهاء عضويته.

ولفت إلى أن زملاءه داخل حزب الشعب أخبروه بأنه لن يتمكن من العودة.

وأضاف “إذا كان بإمكان رئيس وزراء في بلد ما أن يرفع علم دولة أخرى في مبنى رسمي للدولة فكنت آمل كسياسيين ومواطنين أن نتمكن من التعبير عن رأينا كما نرغب ولكن للأسف لم يكن الأمر كذلك”.

ورفعت النمسا الجمعة علم إسرائيل في المباني الحكومية لإظهار تضامنها معها.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدا، بينهم 47 طفلا، و29 امرأة، و1200 إصابة بجراح متفاوتة، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

بينما ارتفع عدد الشهداء بالضفة إلى 17 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شاهد: مجندة إسرائيلية تعتدي على فلسطينية أمام أطفالها في حي الشيخ جراح بالقدس

(الجزيرة)

إسرائيل تستهدف منزل السنوار.. الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في غزة (غيتي)

طلب إسرائيلي من “فيسبوك” و “تيك توك” بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة.. ما هو؟

إسرائيل تطلب من فيسبوك وتيك توك حذف المواد المناصرة للقضية الفلسطينية (غيتي - أرشيفية)

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد التوتر داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي (رويترز)
الأكثر قراءة

الناطق باسم حماس في القدس يرد على تهديد ضابط استخبارات إسرائيلي.. ماذا قال؟ (فيديو)

ضربات المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب (غيتي)

تميم البرغوثي: تحرير فلسطين كلها ممكن والمقاومة تُحرج الاحتلال والمُطبعين معه (فيديو)

الأوضاع تفجرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات &#34;وحشية&#34; ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي &#34;الشيخ جراح&#34; (رويترز)

مع انتهاء مهلة “أبو عبيدة”.. صواريخ المقاومة تزيّن سماء الأقصى.. تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية تحت النار (فيديوهات)

ضربة صاروخية كبيرة لمدينة تل أبيب وضواحيها داخل إسرائيل. (رويترز)

فلسطين كلها منتفضة.. هنية من الدوحة: المقاومة خيارنا الاستراتيجي ولن نتراجع عن تحرير القدس (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية