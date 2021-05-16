ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.. واعتداءات على نساء وعائلات في القدس (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ مساء الإثنين إلى 181.

وأفادت الوزارة في بيان أن من بين شهداء العدوان المتواصل على غزة 52 طفلا و31 امرأة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا ليصل إلى 1225 دون تفاصيل حول طبيعة الإصابات.

وأوضحت أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة كون الطواقم المختصة لا تزال تجري عمليات بحث عن مفقودين تحت ركام منازل مدمرة.

#صور تواصل محاولات إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض منازلهم التي قصفتها طائرات الاحتلال بشكل عشوائي في قطاع غزة بالأمس. pic.twitter.com/rfLCpeo9dO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة واندلاع جولة القتال الحالية التي بدأت مساء الإثنين الماضي.

ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي الشيخ جراح الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود.

اعتداء وحشي واعتقالات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي -عصر اليوم السبت- بالضرب العنيف والوحشي على سكان ومتظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

ووثقت عدسات وسائل الإعلام -وفي مقدمتها كاميرا الجزيرة- قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب وسحل عدد من سكان الحي -وبينهم عدد من الفتيات- دون أي سبب.

وقام عناصر من شرطة الاحتلال بضرب الفتيات في المكان بشكل مباشر ودفعهن وسحل عدد منهن أمام عدسات الكاميرات، إضافة إلى ضرب واعتقال كل من حاول أن يقوم بالدفاع عن أولئك الفتيات.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في الحي، واعتدت على الفلسطينيين المتواجدين في المكان بالضرب وإطلاق قنابل الصوت، وأشار الشهود إلى أن القوات اعتدت بالضرب على السيدة ميسون غوشة -وهي من سكان المنطقة- في أثناء محاولة الوصول إلى منزلها.

وأفاد الشهود أن الفلسطينيين المتواجدين في الحي كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، قبل أن تهدد قوات الاحتلال بالاعتداء، ومن ثم نفذت تهديدها على الفور.

كما أظهر مقطع آخر اعتداء قوات الاحتلال على عائلة (دعنا) أثناء قيامها باعتقال عدد من أفراد العائلة في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأحد اعتقال العشرات من فلسطيني الداخل (أراضي 48)، بزعم الاعتداء على مواطنين يهود.

وقال الشاباك في بيان إنه اعتقل خلال الأيام الأخيرة بالاشتراك مع الشرطة عشرات المتهمين بالمشاركة في هجمات على إسرائيليين في أنحاء البلاد.

وأصيب شاب فلسطيني مساء الأربعاء بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن من قبل متطرف يهودي في سوق بالقدس الغربية.

وقالت قناة (كان) إن “شابا أصيب بجروح بعدما تعرض للهجوم والطعن على يد عدد من المتطرفين اليهود في سوق محانيه يهودا”.

والخميس قررت محكمة إسرائيلية الإفراج عن 4 مستوطنين متهمين بقتل شاب فلسطيني في مدينة اللد قرب تل أبيب.

وشهدت العديد من المدن الإسرائيلية المختلطة (يسكنها فلسطينيون ويهود) مثل اللد وعكا ويافا مواجهات دامية بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة الماضية.