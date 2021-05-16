إسرائيل تدمر منطقة سكنية على رؤوس ساكنيها في غزة وانتشال 5 أطفال أحياء (فيديو)

دمرت طائرات حربية إسرائيلية بدون سابق إنذار عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها فجر اليوم الأحد في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد أحد الأطفال وهو يردد “حبيبي يا بابا” ثم سجد لله شكرا بعد انتشال طفله حيا من تحت ركام أحد المنازل التي قصفها الاحتلال في غزة.

وسادت أجواء من الصدمة سكان المنطقة من هول الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم كامل على مجزرة ارتكبتها إسرائيل بحق عائلتين في مخيم الشاطئ راح ضحيتها 10 أشخاص هم أم وأطفالها الأربعة وأم أخرى وأطفالها الأربعة كذلك.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد بقصف غير مسبوق طال المنطقة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ودمر الشوارع والمنازل.

لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض مبنى في #غزة هدمته الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيه pic.twitter.com/TFxbuCIA8k — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 16, 2021

وتقع المنطقة في شارع الوحدة غربي مدينة غزة، ولحق بالمنطقة دمار هائل طال الشوارع والمنازل التي تحولت إلى كتلة من الركام.

#صور الدمار الذي حل بالمنازل في حي الرمال بمدينة غزة جراء الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية. تصوير: أحمد الخولي pic.twitter.com/3Ayhpzusgt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وذكر شهود عيان أن حصيلة غارات الاحتلال على منازل المواطنين في شارع الوحدة بلغت 15 شهيدا.

ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على استخراج من هم تحت الأنقاض وركام المنازل المدمرة بفعل القصف.

كما أن عدد الشهداء والمصابين مرشح للزيادة في ظل وجود عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل.

وذكر شهود العيان أن عائلات كاملة ما تزال تحت الأنقاض مشيرين إلى أن بعض العالقين أسفل الركام اتصلوا بأقارب لهم طالبين النجدة.

#عاجل مصادر محلية: انتشال 3 شهداء جدد من تحت أنقاض أحد المنازل في مكان المجزرة بشارع الوحدة بمدينة غزة. pic.twitter.com/NpiNheJhbV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وأجمع سكان المنطقة أن القصف العنيف تم دون أي سابق إنذار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 5 أطفال من تحت الركام.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة إنه تم انتشال جثمان الشهيد الدكتور أيمن أبو العوف أخصائي ورئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي من تحت الركام.

#صور الطواقم الطبية تؤدي صلاة الجنازة على زميلهم الدكتور أيمن أبو العوف الذي ارتقى جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة الليلة الماضية. pic.twitter.com/Q6LyrRe4sO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 16, 2021

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدا، بينهم 47 طفلا، و29 امرأة، و1200 إصابة بجراح متفاوتة ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

بينما ارتفع عدد الشهداء بالضفة إلى 17 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.