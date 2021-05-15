مجزرة جديدة.. 10 شهداء في غزة معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزل على ساكنيه (فيديو)

استشهد 13 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال وسيدتان فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة حيث قصفت منزلا من دون سابق إنذار فوق رؤوس ساكنيه.

"وين سبتوني يابا" .. صرخات أبو حطب منادياً على أطفاله تحت أنقاض منزله بعد قصفهم من طائرات الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ قبل قليل …. رتويت وافضح اجرام صهيون pic.twitter.com/N5SWO1sXh9 — ابو عبيدة الفلسطيني 🇵🇸 (@imi_rr) May 15, 2021

وتسبب القصف في مقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان وصلوا مستشفى الشفاء عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف حول المنزل إلى ركام، إلى جانب تضرر المنازل المجاورة وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

والد شهداء مجزرة عائلة أبو حطب يسجد لله شكرا بعدما وجد طفله الصغير ناجيا، بينما استشهدت زوجته وجميع أبنائه#GenocideinGaza #غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض pic.twitter.com/fpWglgt08Z — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) May 14, 2021

وحسب شهود عيان فإن أعمال البحث عن مفقودين آخرين تحت ركام المنزل المدمّر، مازالت جارية، حيث أدى القصف إلى دمار واسع في المنطقة المكتظة بالسكان.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، إن الناجي الوحيد من مجزرة الشاطئ هو طفل رضيع لم يتجاوز شهرين.

انتشال رضيع على قيد الحياة من تحت أنقاض المنزل الذي قصفته قوات الاحتلال في #مخيم_الشاطئ بـ #غزة ، وهو الوحيد الذي نجا من بين أفراد أسرته.. كما تتواصل الآن أعمال البحث عن ناجين ورفع أنقاض المنزل pic.twitter.com/XXuMBYQ3Fl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021

وأضاف أبو الريش في تصريحات متلفزة، أن كلمة مجزرة لا تفي ما حدث بمخيم الشاطئ حقه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 139 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 سيدة، إضافة إلى أكثر من ألف جريح، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

بينهم 7 أطفال.. ارتفاع عدد شـ.ـهـ.ـداء مجــ.ـزرة الشاطئ إلى 9 التفاصيل: https://t.co/22rBAcHP6r pic.twitter.com/tZbqsRRWwu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

غارات على شمال قطاع غزة

وفي غارات أخرى استهدفت مواقع في شمالي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين، بينهم شقيقان.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن قرابة 30 غارة جوية استهدفت منطقة تدعى تلة قليبو، ومحيط مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان من عائلة المنسي وثالث من عائلة صباح، وفق مصادر طبية.

جزء بسيط مما حدث الليلة في القصف العنيف على شمال قطاع غزة تحديدآ تلة قليبو#GazaUnderAttak #PalestineUnderAttack pic.twitter.com/HYUZnBFo0v — محمود الطويل 🇵🇸Ⓜ️🇵🇸 (@MahmoudNTweel) May 14, 2021

وحسب شهود عيان، فقد طال القصف الإسرائيلي عدداً من منازل المواطنين وأدى لتدمير مسجد بالكامل.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في محيط الأماكن المستهدفة.

بدورها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مسجد قليبو بشكل كلي خلال القصف العنيف.

واعتبرت الوزارة في بيان أن قصف المسجد جريمة جديدة تُعبر عن إفلاس الاحتلال وفشله.

مسجد عبد الرزاق قليبو قبل وبعد 💔🥀 pic.twitter.com/no0JSWM3Aa — اردني بحب فلسطين🇵🇸 (@mr_zo3bi) May 15, 2021

وفي الأثناء شنّ الجيش الإسرائيلي، عدة ضربات جوية أخرى على أهداف في مناحٍ متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية 3 منازل سكنية في مدينة غزة، وشمال ووسط القطاع، أسفرت عن وقوع إصابات عدة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، دمّرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً يعود لعائلة المقادمة.

المقاومة ترد

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مدينتي بئر السبع وأسدود برشقات صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.

إذاعة جيش الاحتلال : " 19 إصابة بقصـــف صــاروخي استهدف مدينة بئر السبع المحتلة . " — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) May 15, 2021

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت ضربات مركزة بعشرات الصواريخ باتجاه مدينة سديروت عقب قصف المنزل السكني.

🔺 مشاهد توثق صواريخ المقاومة وهي تدك سديروت المحتلة.

#غزه_الان pic.twitter.com/oH3SzRWsjz — adel al baghdadi (@adelalbaghdadi1) May 15, 2021

ومنذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.