البث الحي
سياسة|قطاع غزة

مجزرة جديدة.. 10 شهداء في غزة معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزل على ساكنيه (فيديو)

بكاء بجوار جثث شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو خطاب في غزة 15 مايو (الأناضول)
بكاء بجوار جثث شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو خطاب في غزة 15 مايو (الأناضول)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202112:35 PM (مكة المكرمة)

استشهد 13 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال وسيدتان فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت قطاع غزة.

وارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة حيث قصفت منزلا من دون سابق إنذار فوق رؤوس ساكنيه.

وتسبب القصف في مقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان وصلوا مستشفى الشفاء عبارة عن أشلاء متناثرة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف حول المنزل إلى ركام، إلى جانب تضرر المنازل المجاورة وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

 

وحسب شهود عيان فإن أعمال البحث عن مفقودين آخرين تحت ركام المنزل المدمّر، مازالت جارية، حيث أدى القصف إلى دمار واسع في المنطقة المكتظة بالسكان.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، إن الناجي الوحيد من مجزرة الشاطئ هو طفل رضيع لم يتجاوز شهرين.

وأضاف أبو الريش في تصريحات متلفزة، أن كلمة مجزرة لا تفي ما حدث بمخيم الشاطئ حقه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 139 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 سيدة، إضافة إلى أكثر من ألف جريح، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

غارات على شمال قطاع غزة

وفي غارات أخرى استهدفت مواقع في شمالي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين، بينهم شقيقان.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن قرابة 30 غارة جوية استهدفت منطقة تدعى تلة قليبو، ومحيط مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان من عائلة المنسي وثالث من عائلة صباح، وفق مصادر طبية.

وحسب شهود عيان، فقد طال القصف الإسرائيلي عدداً من منازل المواطنين وأدى لتدمير مسجد بالكامل.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في محيط الأماكن المستهدفة.

بدورها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مسجد قليبو بشكل كلي خلال القصف العنيف.

واعتبرت الوزارة في بيان أن قصف المسجد جريمة جديدة تُعبر عن إفلاس الاحتلال وفشله.

وفي الأثناء شنّ الجيش الإسرائيلي، عدة ضربات جوية أخرى على أهداف في مناحٍ متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية 3 منازل سكنية في مدينة غزة، وشمال ووسط القطاع، أسفرت عن وقوع إصابات عدة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، دمّرت الطائرات الإسرائيلية منزلاً يعود لعائلة المقادمة.

المقاومة ترد

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مدينتي بئر السبع وأسدود برشقات صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت ضربات مركزة بعشرات الصواريخ باتجاه مدينة سديروت عقب قصف المنزل السكني.

ومنذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

تشييع شهداء مجزرة مخيم الشاطئ في غزة.. ووالد الناجي الوحيد يسجد لله شكرا (فيديو)

سجد الأب الفلسطيني شكرًا على نجاه ابنه الرضيع من مجزرة مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته جميع أفراد أسرته (مواقع التواصل)

الرجوب: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس وأدوات عربية تفرض حصارا سياسيا واقتصاديا (فيديو)

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب (الجزيرة)

لحظات مفجعة.. فوجئ باستشهاد شقيقيه أثناء توثيقه القصف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

الناشط الفلسطيني محمد المنسي يفجع باستشهاد شقيقيه أثناء توثيقه العداون الإسرائيلي على غزة (مواقع التواصل)

11 شهيدا.. المواجهات في الضفة المحتلة تفتح على الإسرائيليين جبهة ثالثة

متظاهر فلسطيني مصاب- حاجز حوارة قرب نابلس (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد أن قتل الاحتلال أبنائها الثلاثة.. “خنساء فلسطين” للجزيرة مباشر: ربوا أولادكم على الشهادة (فيديو)

(الجزيرة)

خطيب الأزهر في مصر يدعو لتشكيل قوة ردع إسلامية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

فلسطينيون يصلون أمام قبة الصخرة (رويترز)

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)