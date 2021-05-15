“علماء المسلمين” ينظم مهرجانا تضامنيا مع فلسطين اليوم في الدوحة

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى مهرجان تضامني مع فلسطين مساء اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، تزامنًا مع ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية.

وحسب تدوينة في صفحة الاتحاد على تويتر، ستحضر المهرجان -الذي اتخذ له شعار “فلسطين تنتفض”- شخصيات قطرية وفلسطينية.

دعوة عامة

للشعب القطري كافة

يتشرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع قطر

بدعوتكم للمشاركة في المهرجان التضامني مع أهلنا في فلسطين اليوم ١٥/ ٥/ ٢٠٢١

الساعة ٨ مساء

ساحة جامع الامام محمد بن عبد الوهاب – منطقة لجبيلات نرجو الالتزام بالتباعد وعدم اصطحاب الأطفال pic.twitter.com/OfQZXCRO7l — الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع قطر) (@iums_qbranch) May 15, 2021

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن المهرجان سيقام في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وطالبت بالمحافظة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد قطريون تضامنهم مع القدس وفلسطين في ظل ما تشهده من ظروف الأيام الأخيرة، داعين إلي تقديم الدعم بكافة السبل.

وتفاعل عشرات القطريين عبر وسمي (#تجمع_قطر_من_أجل_القدس) و (#فلسطين_قضيتي) في موقع تويتر، كما نادوا بالمشاركة في المهرجان التضامني مع القدس وفلسطين.

وقفة تضامنية بالسيارات مع الفلسطينيين في قطر، قام خلالها المتضامنون برفع الأعلام والشعارات المناصرة لفلسطين وشعبها وقضية حي الشيخ جراح. المصدر: تجمع شباب قطر ضد التطبيع#فلسطين_تنتقض #غزة_تحت_القصف #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/gLxksoWBNE — مقاطعة (@Boycott4Pal) May 13, 2021

وتعد هذه الفعالية الجماهيرية الثانية في قطر بعد التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ثم في قطاع غزة.

فقد خرج العديد من المواطنين والمقيمين في قطر الثلاثاء الماضي، في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، ورفعوا لافتات للتضامن مع سكان القدس المحتلة وقطاع غزة.

#تجمع_قطر_من_أجل_القدس

بكل فخر واعتزاز #فلسطين_قضيتي وقضية كل حُر لدية غيرة على قبلة المسلمين الأولى والشعب الفلسطيني الحُر الأبيّ 💪🏼 pic.twitter.com/qmsb6HWcQX — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) May 14, 2021

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورًا لمواطنين قطريين يرفعون صور وأعلام فلسطين في الشوارع، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

ورفع المتضامنون لافتات كتب عليها: فلسطين قضيتي، وفلسطين قضيتنا، وربطوا أعلام قطر بأعلام فلسطين.

اقل الايمان أوصيكم و نفسي خذي عيالكم انها قضيه يجب ان تنتقل من جيل الى جيل .#Ghazaunderattack#القدس #غزه #تجمع_قطر_من_أجل_القدس pic.twitter.com/627VqkVIEm — حمد النعيمي (@hamadaln3imi) May 14, 2021

إلغاء الجلسات الغنائية

من جانبه أعلن تلفزيون قطر (حكومي) إلغاء عرض الجلسات الغنائية المقررة خلال عطلة عيد الفطر وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك حسبما ذكره مبارك العوامي مساعد مدير تلفزيون قطر، على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال العوامي في تغريدته نظرًا لما يتعرض له أهلنا في فلسطين من عدوان غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لن يتم عرض الجلسات الغنائية المسجلة لفناني ونجوم قطر، والتي كان من المقرر بثها طيلة أيام عيد الفطر المبارك وذلك حتى إشعار آخر.

نظرا لما يتعرض له أهلنا في فلسطين من عدوان غاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، لن يتم عرض الجلسات الغنائية المسجلة لفناني ونجوم قطر ، والتي كان من المقرر بثها طيلة أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك حتى اشعار اخر .#تلفزيون_قطر #حي_الشيخ_جراح #القدس_تنتفض — مبارك العوامي (@malawammi) May 14, 2021

ومنذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الإثنين إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا و22 سيدة، إضافة إلى 950 إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد شهداء الضفة الغربية خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي إلى 15، إضافة إلى 1700مصاب بينهم 150 بالرصاص الحي.