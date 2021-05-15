تشييع شهداء مجزرة مخيم الشاطئ في غزة.. ووالد الناجي الوحيد يسجد لله شكرا (فيديو)

شيّع أهالي غزة، اليوم السبت، جثامين شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجرا في حق عائلتي أبو حطب والحديدي في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وراح ضحيتها عشرة شهداء جميعهم من الأطفال والنساء.

وفُجع المواطن الفلسطيني محمد الحديدي باستشهاد زوجته و3 من أطفاله جراء القصف الإسرائيلي لمنزل فوق ساكنيه بمخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم السبت.

وبينما كان الحديدي يتعرف على جثامين أفراد عائلته بمستشفى الشفاء، علم أن طفله الرضيع عمر الذي يبلغ من العمر 5 أشهر ما زال على قيد الحياة فخر ساجدا لله شكرا.

فُجع بمقتل زوجته وأطفاله.. من وسط الجثامين الأب محمد الحديدي يسجد لله شكرا عندما أخبروه بأن أحدهم لا زال على قيد الحياة#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/fLKg88XAt4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2021

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للأب محمد الحديدي وهو يتعرف على جثامين أفراد عائلته، وفرحته بنجاة طفله الرضيع، كذلك مداعبته لطفله بمستشفى الشفاء.

وفي أحد المقاطع المصورة يقول الأب المكلوم إن زوجته وأطفاله لبسوا ملابس العيد وذهبوا لزيارة شقيق زوجته لتهنئتهم بالعيد.

بعد أن فقد زوجته و3 من أطفاله.. محمد الحــديدي يداعب بوجع طفله الوحيد الذي نجا من مجـــزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ في #غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/vjMoq77AKd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2021

وأضاف الحديدي “قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل شقيق زوجتي أثناء تواجدهم فيه من دون سابق إنذار ما أدى إلى استشهاد زوجتي وأطفالي صهيب 14 عاما وعبد الرحمن 8 سنوات وأسامة 6 سنوات ويحيي 11 سنة لا زال مفقودًا”.

واستطرد باكيا “الحمد لله على كل حال ربنا ما قطعناش (لم يقطعنا) خلى (أبقى) لنا واحد”.

محمد الحديدي الرجل الذي فقد أولاده وزوجته في مجزرة شاطئ غزة بالأمس ونجا منها الرضيع (عمر 5 أشهر) ..

يتحدث بكل صبر وثبات عن استشهاد زوجته بعد ارتدائها ملابس العيد وتوجهها لبيت شقيقها (عائلة أبو حطب) واستشهد معها أبناءه (صهيب 14 سنة) و (عبد الرحمان 8 سنوات) 2/1 pic.twitter.com/UP26Bgr5Ab — Yacine Benlamnouar (@TgYacine) May 15, 2021

واستشهد 8 أطفال وسيدتان في قصف شنه قوات الاحتلال على منزل في مخيم الشاطئ فجر اليوم في مجزرة جديدة. وارتفعت حصيلة شهداء غزة إلى 139 بينهم عشرات الأطفال والنساء منذ بدء العدوان الأخير على القطاع.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الـ 10 من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد أداء صلاة الجنازة على جثامينهم، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم ومحبيهم قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة وسط صيحات الغضب والتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

#صورة_العيد| تشييع جثامين 10 من شهداء استشهدوا في مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/gfQMvKYccU — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) May 15, 2021

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم بعدة صواريخ ودون سابق إنذار منزلا مأهولًا بالسكان ومكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين جميعهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار كبير لحق بالمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).

ويواصل الاحتلال قصفه العنيف لغزة بينما ردت المقاومة بقصف عمق إسرائيل بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ واستهداف المدنيين واغتيال إسرائيل لقيادات في المقاومة.

ربنا يصبرك يا ابن عمتي محمد الحديدي ، استشهدو أولاده الأربعة وزوجته وتبقى ابنه الوحيد عمره 6 شهور 💔😞 #مجزرة_الشاطئ #GazaUnderAttack pic.twitter.com/Tpqw9ytzvW — Mohamed esa 🇵🇸 (@Mo7amed_esa) May 15, 2021

صور من تشـــييع جثـــامين شــهــداء مجـــزرة مخيم الشاطئ غرب غزة.#GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/WKFN9qa067 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2021

آخر صورة تجمع المواطن محمد صبحي الحديدي الآن بقى وحيداً بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلة زوجته (أبوحطب) أثناء زيارة المعايدة، فجر اليوم في منطقة الشاطئ pic.twitter.com/tMcMo8fQDm — نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) May 15, 2021

#لواء_5يونيو| صور من تشييع جثامين شهداء مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة والتي ارتكبتها الطائرات الاسرائيلية بحق المدنيين . pic.twitter.com/Viu7w4Rdyi — لواء 5 يونيو (@liwaa5june) May 15, 2021