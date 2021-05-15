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سياسة|قطاع غزة

تشييع شهداء مجزرة مخيم الشاطئ في غزة.. ووالد الناجي الوحيد يسجد لله شكرا (فيديو)

سجد الأب الفلسطيني شكرًا على نجاه ابنه الرضيع من مجزرة مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته جميع أفراد أسرته (مواقع التواصل)
سجد الأب الفلسطيني شكرًا على نجاه ابنه الرضيع من مجزرة مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته جميع أفراد أسرته (مواقع التواصل)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202102:49 PM (مكة المكرمة)

شيّع أهالي غزة، اليوم السبت، جثامين شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجرا في حق عائلتي أبو حطب والحديدي في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وراح ضحيتها عشرة شهداء جميعهم من الأطفال والنساء.

وفُجع المواطن الفلسطيني محمد الحديدي باستشهاد زوجته و3 من أطفاله جراء القصف الإسرائيلي لمنزل فوق ساكنيه بمخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم السبت.

وبينما كان الحديدي يتعرف على جثامين أفراد عائلته بمستشفى الشفاء، علم أن طفله الرضيع عمر الذي يبلغ من العمر 5 أشهر ما زال على قيد الحياة فخر ساجدا لله شكرا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للأب محمد الحديدي وهو يتعرف على جثامين أفراد عائلته، وفرحته بنجاة طفله الرضيع، كذلك مداعبته لطفله بمستشفى الشفاء.

وفي أحد المقاطع المصورة يقول الأب المكلوم إن زوجته وأطفاله لبسوا ملابس العيد وذهبوا لزيارة شقيق زوجته لتهنئتهم بالعيد.

وأضاف الحديدي “قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل شقيق زوجتي أثناء تواجدهم فيه من دون سابق إنذار ما أدى إلى استشهاد زوجتي وأطفالي صهيب 14 عاما وعبد الرحمن 8 سنوات وأسامة 6 سنوات ويحيي 11 سنة لا زال مفقودًا”.

واستطرد باكيا “الحمد لله على كل حال ربنا ما قطعناش (لم يقطعنا) خلى (أبقى) لنا واحد”.

واستشهد 8 أطفال وسيدتان في قصف شنه قوات الاحتلال على منزل في مخيم الشاطئ فجر اليوم في مجزرة جديدة. وارتفعت حصيلة شهداء غزة إلى 139 بينهم عشرات الأطفال والنساء منذ بدء العدوان الأخير على القطاع.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الـ 10 من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد أداء صلاة الجنازة على جثامينهم، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم ومحبيهم قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة وسط صيحات الغضب والتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم بعدة صواريخ ودون سابق إنذار منزلا مأهولًا بالسكان ومكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين جميعهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار كبير لحق بالمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).

ويواصل الاحتلال قصفه العنيف لغزة بينما ردت المقاومة بقصف عمق إسرائيل بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ واستهداف المدنيين واغتيال إسرائيل لقيادات في المقاومة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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