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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

دمار لحق بشارع “تيودور هرتزل”.. استهداف “مؤسس الحركة الصهيونية” في إسرائيل بصاروخ فلسطيني (فيديو)

15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202109:21 PM (مكة المكرمة)

دمّر صاروخ أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، السبت، أجزاء من شارع “تيودور هرتزل” في مدينة تل أبيب (وسط).

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالشارع المسمى على اسم مؤسس الحركة الصهيونية (1860-1904).

وظهرت في الصورة سيارة محترقة تماما جراء إصابتها بصاروخ أسفل لافتة تحمل اسم “شارع هرتزل”.

والسبت، عاودت الفصائل الفلسطينية قصف مدن وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب للمرة الأولى منذ الخميس.

وقتل إسرائيلي (50 عاما) لدى سقوط صاروخ على منزل في مدينة رمات غان (وسط) ما يرفع حصيلة القتلى إلى 10.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وأسفر عن سقوط 140 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 سيدة و1038 إصابة بجراح متفاوتة، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية ومؤسسات إعلامية ومنشآت اقتصادية وبنية تحتية.

كما استشهد 15 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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