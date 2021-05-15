بالأسماء.. وحشية الاحتلال الإسرائيلي تفترس 40 طفلا في غزة (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الإثنين الماضي، 40 طفلا فلسطينيا في غارات عنيفة شنتها مقاتلاته على أهداف بمناطق مختلفة بقطاع غزة، قالت مؤسسات حقوقية إنها أهداف مدنية.

وانتقد نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بذريعة الدفاع عن النفس وتساءل “منذ متى كان قتل الأطفال دفاعا عن النفس؟”.

وأشار في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إلى استشهاد 139 فلسطينياً، بينهم 40 طفلاً، في سادس أيام الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأضاف أنه بالرغم من هذه الحصيلة، فإن المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء اعتداءات إسرائيل ويبرر ذلك بدفاع إسرائيل عن نفسها.

وتساءل المسؤول التركي قائلاً “منذ متى كان قتل الأطفال دفاعا عن النفس؟”.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، السبت، عن “الصدمة إزاء مقتل 8 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في غزة، مؤكدا ضرورة توقف “الأعمال العدائية”.

وفجر السبت، ارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وسيدتان.

وقال توروينسلاند في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “مصدوم من الحادثة المروعة التي وقعت في مخيم الشاطئ إثر غارة جوية إسرائيلية وراح ضحيتها 8 أطفال فلسطينيين”.

وأضاف “منذ 10 من مايو/أيار الجاري استشهد 40 طفلا في غزة جراء الضربات الإسرائيلية ولقي طفلان مصرعهما في إسرائيل جراء الصواريخ الفلسطينية، إنني أشعر بالحزن على حياتهم القصيرة”.

وتابع توروينسلاند “الأطفال ما زالوا ضحايا لهذا التصعيد المميت، وإنني أكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا هدفا للعنف أو عرضة للأذى، وعلى الأعمال العدائية أن تتوقف الآن”.

حسب رصد المراكز الحقوقية، فقد دمرت المقاتلات الحربية المنازل على رؤوس بعض الأطفال، بينما استهدفتهم بشكل مباشر في الشوارع، واصفة ذلك بـ”جرائم حرب”.

وأدانت مراكز، بينها مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان، التصعيد الإسرائيلي في غزة، واصفةً إياه بـ”الخطير”.

وقال المركز الحقوقي: “ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير لا سيما الاستهداف المتعمد وغير المتناسب للمدنيين والأعيان المدنية”.

وطالب “المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لحماية المدنيين”.

كما دعا المركز إلى التحرك “لوقف التصعيد ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها التي ترقى لمستوى جرائم الحرب”.

وبلغ إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية في غزة، منذ مساء الإثنين، 139 شهيدا بينهم 22 سيدة و1038 إصابة بجراح متفاوتة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

أسماء الشهداء

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدرته السبت، أسماء الشهداء الـ40 وهم:

بلدة بيت حانون (شمال)

يزن المصري (عامان)

الشقيقان إبراهيم (11 عاما) ومروان المصري (7 أعوام)

رهف المصري (10 أعوام)

إبراهيم حسنين (16 عاما)

حسين حمد (11 عاما)

الأشقّاء إسماعيل الطناني (6 أعوام) وأمير (5 أعوام) وأدهم (4 أعوام) ومحمد (3 أعوام).

محمد أبو دية (عام).

خالد القنوع (17 عاما).

مدينة بيت لاهيا

الأشقّاء محمد زين العطّار (عام) وإسلام (8 أعوام) وأميرة (6 أعوام).

مدينة غزة

يحيى خليفة (14 عاما)

لينا شرير (16 عاما)

براء الغرابلي (16 عاما)

حمزة علي (12 عاما)

حلا الريفي (14 عاما)

زيد التلباني (5 أعوام)

فوزية أبو فارس (17 عاما)

الأشقّاء صهيب الحديدي (13 عاما)، وعبد الرحمن (8 أعوام)، وأسامة (6 أعوام).

الأشقاء مريم أبو حطب (8 أعوام)، ويامن (6 أعوام)، وبلال (9 أعوام)، ويوسف (11 عاما).

بلدة جباليا (شمال)

مصطفى عبيد (17 عاما)

محمد سليمان (16 عاما)

بثينة عبيد (6 أعوام)

مخيم البريج (وسط)

لينا عيسى (14 عاما).

أحمد الحواجري (14 عاما).

مدينة النصيرات (وسط)

عبد الله جودة (13 عاما)

مدينة خانيونس (جنوب)

بشار سمور (17 عاما)

عمار العمور (11 عاما)

حمادة العمور (13 عاما)

مدينة رفح

إبراهيم الرنتيسي (عام)

حور الزاملي (عامان)

ومنذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.