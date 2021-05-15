إسرائيل تقصف برجا سكنيا خامسا في غزة والمقاومة تعلن تل أبيب ساحة للنزال مع الاحتلال

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقتين سكنيتين في أحد الأبراج السكنية بمدينة غزة، وهو خامس برج يتعرض للقصف خلال العدوان الحالي على القطاع.

وأفاد شهود عيان أن طائرات من دون طيار إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ شقتين سكنيتين في برج “القاهرة”، المكون من 12 طابقا.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال طالب قبل قصف البرج سكانه بإخلائه، وذلك في اتصال هاتفي مع حارس البرج.

ولم يُسجل وقوع أي إصابات بصفوف المواطنين جراء القصف، وفق المصدر ذاته.

وكانت طائرات الاحتلال قد ارتكبت اليوم مجزرة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة حيث قصفت منزلا من 3 طوابق بصواريخ عدة ما تسبب بسقوط 10 شهداء هم 8 أطفال وسيدتان.

ومنذ بدء عدوانها على غزة، قصف إسرائيل 4 أبراج سكنية أخرى ودمرتها بشكل كامل وهي: أبراج “الجلاء” و”هنادي” و”الشروق” و”الجوهرة”.

كما يعد “القاهرة” البرج السكني الثاني الذي يتعرض للقصف اليوم من قبل الاحتلال بعد برج “الجلاء” الذي يضم مكاتب إعلامية لقناة “الجزيرة” القطرية ووكالة أنباء “أسوشيتدبرس” الأمريكية وشركة الميادين الفلسطينية (خاصة) وإذاعة “صوت الأسرى” الفلسطينية (خاصة).

وواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، بينما ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي وأسقطت قتيلا وعشرات الجرحى، كما اعتبرت حركة حماس أن تل أبيب باتت الهدف الرئيسي لصواريخها.

واستشهد فلسطيني، السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف “سيارة مدنية” بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية بأن جيش الاحتلال استهدف سيارة مدنية في مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد قائدها.

وأوضح الشهود أن استهداف السيارة أدى لتدميرها بشكل كامل واشتعال الحريق فيها، ولم يعرف على الفور هوية الشهيد الذي استهدفه القصف الإسرائيلي.

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في غزة نجم عنها استشهاد المواطن سعيد أبو غليون27 عاما pic.twitter.com/TGR5NFSae9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

وبحسب وزارة الصحة بقطاع غزة بلغ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منذ الإثنين الماضي، إلى 140 شهيدا؛ بينهم 40 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.

الرضيع عمر الحديدي نجا من غارات الموت التي تنفذها طائرات الاحتلال في #غزة pic.twitter.com/i2iZDcR649 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

فيما استشهد 15 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

انتهاء بنك الأهداف الإسرائيلية

ميدانيا قصفت مقاتلات تابعة للاحتلال الإسرائيلي منزل القيادي في حركة “حماس” خليل الحية ودمرته بشكل كامل دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن مقاتلات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ منزل القيادي البارز في حركة حماس بحي التفاح بمدينة غزة؛ ما أدى لتدميره بشكل كامل وإلحاق أضرار بالغة في عدد من المنازل المحيطة به.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف منزل قائد مقر العمليات الخاصة في حماس رائد سعد، وقال إنه استُخدم كبنية عسكرية.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت منشأة رياضية وسط مدينة غزة، ومحطة لتحلية المياه شمالي المدينة.

كما أعلن جيش الاحتلال إسقاط طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل من غزة، ومقتل اثنين من مشغليها.

وقصفت مدفعية الاحتلال أراض زراعية بقذائف صاروخية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن وزراء في المجلس الوزاري المصغر طالبوا حكومتهم بإنهاء القتال في غزة وقالوا إن بنك الأهداف انتهى.

فيما دمّر صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، السبت، أجزاء من شارع “تيودور هرتزل” في مدينة تل أبيب (وسط).

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالشارع المسمى على اسم مؤسس الحركة الصهيونية (1860-1904).

وظهرت في الصورة سيارة محترقة تماما جراء إصابتها بصاروخ أسفل لافتة تحمل اسم “شارع هرتزل”.

والسبت، عاودت الفصائل الفلسطينية قصف مدن وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب للمرة الأولى منذ الخميس.

أبو عـــبــــ ــيــدة: بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خـــالـــد مـحـمـــد الضــيــــ ـــف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة. pic.twitter.com/SavyaDQiLV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

وقتل إسرائيلي (50 عاما) لدى سقوط صاروخ على منزل في مدينة رمات غان (وسط)، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 10.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وأسفر عن سقوط 140 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 سيدة و1038 إصابة بجراح متفاوتة.

حريق كبير في مجلس شاطئ عسقلان نتيجة سقوط صاروخ أطلق من غزة pic.twitter.com/Df4jGXVnGK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

المقاومة تتوعد

وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “تل أبيب عاصمة القرار السياسي الإسرائيلي أصبحت ساحة للنزال مع العدو والهدف الرئيسي لصواريخ القسام”.

وأضاف أن الحركة ستواصل المعركة بكل قوة وصلابة، وأنها لن تتراجع عن تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن لديها المزيد من القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته، حسب وصفه.

واعتبر المتحدث باسم حماس أن “الجبهات المفتوحة وضربات المقاومة القوية والدقيقة أوقعت العدو في مأزق وشكلت له أزمة كبيرة”.

وقالت كتائب القسام إن “قصف شارع هرتزل (في تل أبيب) في ذكرى النكبة يحمل رسالة قوية وضربة للعدو وكيانه وسيادته”.

هذا ما فعلته صواريخ المقــ،ـا ومة في رمات غان قرب تل أبيب اليوم pic.twitter.com/ihqh4lq8mb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

كما أعلنت سرايا القدس مساء اليوم بدء “حملة صاروخية قوية” باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، مثل الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفني وعسقلان وسديروت ونتيفوت.

وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شرق رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون، وكذلك استهداف موقع نير عوز العسكري شرق خان يونس بصواريخ.

وصدرت تحذيرات للإسرائيليين في مجمع أشكول في النقب الغربي بالتزام الملاجئ.

اعتداءات بحي الشيخ جراح

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على سكان ومتظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في الحيّ واعتدت على الفلسطينيين المتواجدين بالمكان بالضرب وإطلاق قنابل الصوت.

وأشار الشهود إلى أن القوات اعتدت بالضرب على السيدة ميسون غوشة وهي من سكان المنطقة أثناء محاولة الوصول إلى منزلها.

وأشاروا إلى أن الفلسطينيين المتواجدين بالحي كانوا يتظاهرون بشكل سلمي قبل أنّ تهدد قوات الاحتلال بالاعتداء ومن ثم نفذت تهديدها.

ولم يتضح على الفور مع إذا كان الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن وقوع إصابات من عدمه.

ويسود توتر في “الشيخ جراح” إثر أنباء عن وصول مجموعات من المستوطنين للانضمام إلى نظرائهم المقيمين في الحي والذين يبثون أغاني عبرية عبر مكبرات الصوت.

وارتفعت الإصابات المسجلة بين فلسطيني الضفة الغربية إلى 180، السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وبينت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 180 إصابة بالضفة، بينها 47 بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات الإصابات نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

#عاجل قوات الاحتلال تطلق النار على شاب داخل سيارته على مفترق الفوار جنوب الخليل وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه pic.twitter.com/zxzGgX7try — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة.

وأضافوا أن المواجهات اندلعت في مدن الخليل (جنوبي الضفة)، ورام الله (وسط)، ونابلس وقلقيلية وطوباس وجنين (شمال)، عقب مسيرات دعما لغزة ورفضا للعدوان عليها.

فيما بين شهود آخرون أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين ومجموعة من المستوطنين الذين هاجموا مزارع فلسطينية، في قرية قصرة إلى الجنوب من نابلس.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل لتوفير الحماية للمستوطنين مستخدما الرصاص الحي والمعدني دون معرفة إن كان ذلك أسفر عن وقوع إصابات.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.