شاهد: انتشال جثامين 6 من عائلة واحدة في غزة بعد قصف الطيران الإسرائيلي منزلهم

استشهد 6 من عائلة واحدة في قطاع غزة بعد قصف الطيران الإسرائيلي منزلهم أمس الأربعاء.

وانتشل الدفاع المدني الجثامين اليوم الخميس بعد يوم كامل من القصف.

وينتمي الضحايا جميعهم إلى عائلة (الطناني).

6 شهداء من عائلة واحد ( عائلة الطناني ) تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد يوم من قصف الاحتلال منزلهم في #رفح بـ #غزة pic.twitter.com/L82KFNbJ6a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021

في نفس السياق، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن “طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلا بمدينة رفح (جنوب)، دون إطلاق إنذار مسبق لقاطنيه”.

وأوضح الشهود أن “القصف أسفر عن شهداء ومصابين (دون تحديد عددهم)، وتدمير المنزل بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المحيطة”.

وأضافوا أن “الطواقم الطبية وقوات الدفاع المدني، هرعت إلى موقع الحادث، لإجلاء القتلى والمصابين من تحت الأنقاض”.

وأظهرت مقاطع فيديو نزوح عشرات العائلات من مناطق شمال غزة بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي من الآليات المتمركزة على الشريط الحدودي.

كما تم إخلاء السكان من شمال القطاع بشكل كامل بفعل القصف المدفعي العنيف للمنطقة.

وفي رفح، دمرت الطائرات الحربية مبنى الإصلاحية ومقر جهاز الأمن الداخلي غربي المدينة جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال برجًا سكنيًا في حي الرمال بمدينة غزة ودمرته بشكل كامل.

ومنذ الاثنين، استشهد 103 فلسطينيين، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح جراء غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.