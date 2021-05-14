البث الحي
سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.. “القسام” تدعو أهالي الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال

استشهد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب مئات آخرون خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية (رويترز)
استشهد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب مئات آخرون خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية (رويترز)
14/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202107:20 PM (مكة المكرمة)

دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الجمعة، أهالي الضفة الغربية “إلى إشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال”.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب “القسام” في بيان مقتضب “يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال”.

وارتفع عدد الإصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواقع متفرقة في الضفة الغربية، عقب صلاة الجمعة، إلى 366، وفق إحصاء رسمي.

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، إثر فض مسيرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والجرائم في قطاع غزة.

 

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت بئر السبع بالصواريخ وأطلقت دفعة صواريخ جديدة على مدينتي عسقلان وأسدود كما قصفت مستوطنة “نتيفوت” جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ صباح اليوم منزلاً لأحد المواطنين في حي النصر بمدينة رفح جنوب القطاع، ودمرت منزلا آخر في حي الرمال (غرب مدينة غزة) بعد قصفه بعدة صواريخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تتخذ مواقعها على طول الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لأي عملية برية محتملة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزل مروان عيسى القيادي البارز في كتائب القسام.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية ميناء غزة البحري بصاروخ واحد على الأقل.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للفصائل الفلسطينية بمخيم البريج وسط القطاع واستهدفت غارات إسرائيلية المنطقة الشمالية الغربية والقطاع الأوسط من قطاع غزة صباح اليوم.

شهداء الضفة

وفي الضفة الغربية، استشهد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب مئات آخرون -جراح العديد منهم خطيرة- خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية، الجمعة، بين محتجين خرجوا نصرة للقدس المحتلة وغزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مدينتي نابلس وأريحا بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة “استشهاد مواطنين وصلا مستشفى سلفيت الحكومي بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على قرية عوريف جنوبي نابلس (شمال).

واستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال في مواجهات في يعبد قرب جنين، كما استشهد آخر في بلدة عوريف جنوب نابلس.

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم بعد إطلاق الرصاص عليه عند مستوطنة قرب رام الله، وذلك بعد زعم الاحتلال أنه حاول طعن جندي.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في أحدث حصيلة، الجمعة، فإن طواقمها “تعاملت مع ما لا يقل عن 366 فلسطينيا أصيبوا اليوم في المواجهات التي اندلعت بمواقع متفرقة من الضفة”.

مواجهات الضفة الغربية

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، عقب فض مسيرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والجرائم في قطاع غزة.

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وبدأت قوات الاحتلال عصر اليوم في تفريق متظاهرين في حي الشيخ جراح الذي كان شرارة التصعيد الحالي بسبب اعتزام سلطات الاحتلال إجلاء أسر فلسطينية منه.

واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين بالضرب وقنابل الصوت.

في السياق، تظاهر مئات الفلسطينيين في وقفة تضامن مع قطاع غزة داخل المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، وقد سجل على غير العادة تخفيف قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في محيط الحرم القدسي، وذكرت وكالة الأناضول أن احتكاكات وقعت قبل صلاة الجمعة عند بعض أبواب الحرم، ولكنها لم تتحول إلى مواجهات.

ووجه المشاركون بالوقفة التضامنية في الأقصى تحية لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورددوا عبارات من قبيل “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وكان خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري قد دعا في خطبة الجمعة، سلطات الاحتلال، لرفع يدها عن الأقصى بعدما انتهك حرمته مرات عديدة خلال شهر رمضان الكريم، وأضاف أن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى “غير مسبوقة منذ العام 1967″، وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الإثنين أسفر عن استشهاد 122 فلسطيني، بينهم 31 طفلا و20سيدة، وإصابة 900 بجروح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الاحتلال يقتل فلسطينييْن.. مواجهات بالضفة ومظاهرات تهتف للقسام في المسجد الأقصى (فيديو)

قال جيش الاحتلال اليوم الجمعة إنه أطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة عوفر وسط الضفة الغربية قرب مدينة رام الله بزعم محاولته تنفيذ هجوم، بينما أعلن إعلام إسرائيلي ومصادر فلسطينية استشهاده.

14/5/2021

إسرائيل تنفي بدء عملية برية.. قصف غير مسبوق على غزة والمقاومة تستهدف مصنع كيماويات

واصلت إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة، في حين أمطرت المقاومة الفلسطينية المدن والبلدات الإسرائيلية، برشقات من الصواريخ، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية برية قبل أن يعود وينفي ذلك.

14/5/2021
المزيد من سياسة

العالم يتضامن مع غزة.. وقفات ومظاهرات حاشدة بالأردن واليابان وأمريكا وأوربا (فيديو)

متظاهرة تلوح بالأعلام الفلسطينية وهي تقود الآلاف وسط شيكاغو باتجاه القنصلية الإسرائيلية للاحتجاج على قصف غزة (الفرنسية)

بكاء داخل الكونغرس الأمريكي.. رشيدة طليب تعرض جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

النائبة بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب تعرض صورا من غزة (مواقع التواصل)

المتحدث باسم حماس: الاحتلال أخطأ في تقدير الموقف والجبهات الشمالية جاهزة للرد (فيديو)

استشهدوا بملابس العيد.. رجل إطفاء في غزة يودع ابنته وأطفالها أثناء تأدية واجبه (فيديو)

الأكثر قراءة

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)

لحظة بلحظة.. تطورات الوضع في غزة والقدس (فيديو)

إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من شمال قطاع غزة واعتراض القبة الحديدية بعضا منها 14 مايو (غيتي)

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)