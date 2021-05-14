ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.. “القسام” تدعو أهالي الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال

دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الجمعة، أهالي الضفة الغربية “إلى إشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال”.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب “القسام” في بيان مقتضب “يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال”.

انتصاراً لغزة.. هتافات من باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/7d5wR1OgnC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

المواجهات مستمرة.. قوات الاحتلال تُطلق القنابل الغازية السامة في بلدة أبو ديس بالقدس pic.twitter.com/rVT0PUeiqL — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

وارتفع عدد الإصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواقع متفرقة في الضفة الغربية، عقب صلاة الجمعة، إلى 366، وفق إحصاء رسمي.

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، إثر فض مسيرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والجرائم في قطاع غزة.

اندلاع مواجهات في حي وادي حلوة.. قوات الاحتلال والمستوطنون اعتدوا على الأهالي في سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/FtZLLUBUr4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/f5bP40u5Ln — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت بئر السبع بالصواريخ وأطلقت دفعة صواريخ جديدة على مدينتي عسقلان وأسدود كما قصفت مستوطنة “نتيفوت” جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ صباح اليوم منزلاً لأحد المواطنين في حي النصر بمدينة رفح جنوب القطاع، ودمرت منزلا آخر في حي الرمال (غرب مدينة غزة) بعد قصفه بعدة صواريخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تتخذ مواقعها على طول الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لأي عملية برية محتملة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزل مروان عيسى القيادي البارز في كتائب القسام.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية ميناء غزة البحري بصاروخ واحد على الأقل.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للفصائل الفلسطينية بمخيم البريج وسط القطاع واستهدفت غارات إسرائيلية المنطقة الشمالية الغربية والقطاع الأوسط من قطاع غزة صباح اليوم.

شهداء الضفة

وفي الضفة الغربية، استشهد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب مئات آخرون -جراح العديد منهم خطيرة- خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية، الجمعة، بين محتجين خرجوا نصرة للقدس المحتلة وغزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مدينتي نابلس وأريحا بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة “استشهاد مواطنين وصلا مستشفى سلفيت الحكومي بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على قرية عوريف جنوبي نابلس (شمال).

واستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال في مواجهات في يعبد قرب جنين، كما استشهد آخر في بلدة عوريف جنوب نابلس.

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم بعد إطلاق الرصاص عليه عند مستوطنة قرب رام الله، وذلك بعد زعم الاحتلال أنه حاول طعن جندي.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في أحدث حصيلة، الجمعة، فإن طواقمها “تعاملت مع ما لا يقل عن 366 فلسطينيا أصيبوا اليوم في المواجهات التي اندلعت بمواقع متفرقة من الضفة”.

مواجهات الضفة الغربية

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، عقب فض مسيرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والجرائم في قطاع غزة.

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

“لا للاحتلال” من مسيرة اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/porNduw45b — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من منطقة باب العامود بالقدس، وسط تجدد المناوشات واعتداء الاحتلال على الشبان pic.twitter.com/hCttIOFzlJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

وبدأت قوات الاحتلال عصر اليوم في تفريق متظاهرين في حي الشيخ جراح الذي كان شرارة التصعيد الحالي بسبب اعتزام سلطات الاحتلال إجلاء أسر فلسطينية منه.

واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين بالضرب وقنابل الصوت.

في السياق، تظاهر مئات الفلسطينيين في وقفة تضامن مع قطاع غزة داخل المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، وقد سجل على غير العادة تخفيف قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في محيط الحرم القدسي، وذكرت وكالة الأناضول أن احتكاكات وقعت قبل صلاة الجمعة عند بعض أبواب الحرم، ولكنها لم تتحول إلى مواجهات.

قوات الاحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/uCMul6dnCi — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 14, 2021

ووجه المشاركون بالوقفة التضامنية في الأقصى تحية لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورددوا عبارات من قبيل “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وكان خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري قد دعا في خطبة الجمعة، سلطات الاحتلال، لرفع يدها عن الأقصى بعدما انتهك حرمته مرات عديدة خلال شهر رمضان الكريم، وأضاف أن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى “غير مسبوقة منذ العام 1967″، وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الإثنين أسفر عن استشهاد 122 فلسطيني، بينهم 31 طفلا و20سيدة، وإصابة 900 بجروح.