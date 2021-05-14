أردوغان: إسرائيل دولة “إرهاب” تنهب القدس والدور سيأتي على من يشاركونها سفك الدماء

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول والمؤسسات الدولية بالتحرك بأسرع وقت لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأكد أردوغان أن الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية يعتبر واجب أخلاقي للإنسانية جمعاء.

وقال “ندعو كل دولة وكل مؤسسة، بغض النظر عن معتقداتها وأصولها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن (لوقف الهجمات الإسرائيلية)”.

وشدد أردوغان على أن منظمة التعاون الإسلامي ستكون قد أنكرت وجودها في حال لم تتخذ موقف ملموسًا وفعالًا بشكل فوري ضد تلك الهجمات.

وأضاف “محاولات دولة الإرهاب (إسرائيل) لنهب مدينة مثل القدس تضم أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود بدون حياء، تجاوزت كل الحدود”.

وأشار إلى أن تركيا تتحرك ضد الظلم في القدس والمدن الفلسطينية بنفس الشعور كما دعمت نضال أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة (من أرمينيا).

وأكد أردوغان أن تركيا مستعدة لدعم فعال لكل مبادرة يتم إطلاقها في الأمم المتحدة وتحمل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام.

ولفت إلى أنه في حال عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في القدس فإن كل شخص سيجد نفسه هدفًا لتلك العقلية الوحشية (لإسرائيل).

وأردف أردوغان “الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو بدعمها بالخفاء”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن 7 فلسطينيين استشهدوا “شهيد في أريحا وآخر في رام الله واثنان في سلفيت وآخران في نابلس، وواحد في جنين”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد شهداء الضفة الغربية خلال المواجهات مع الاحتلال منذ الاثنين الماضي إلى 11.

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، إثر فض مسيرات منددة بممارسات الاحتلال في مدينة القدس، وجرائمه في قطاع غزة.

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ، الإثنين، أسفر عن استشهاد 122 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، وإصابة 900 بجروح.

ولفت أردوغان إلى أن فلسطين دخلت عيد الفطر بمرارة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ أعوام وخاصة في القدس والتي ازدادت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وبيّن أنهم حزينون وغاضبون على حد سواء بسبب ظلم إسرائيل، دولة الإرهاب التي لا تستخدم قوتها إلا ضد الأبرياء والنساء البائسات والمظلومين، مؤكدًا أن موقف تركيا بهذا الصدد مبدئي.

واستطرد “مثلما لم نسمح بإنشاء ممر إرهابي سُعي لإقامته على طول حدودنا مع سوريا، فإننا اليوم نعارض بشدة الأيدي إلى تمتد لحرمة المسجد الأقصى، ولن نرضى بظلم إسرائيل حتى لو تجاهل ذلك العالم بأسره”.

وتابع “كما لم نسمح بانقسام ليبيا العام الماضي، ولم نتغاض عن ترك الصومال لمصيرها، ولم نرض عن ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ورفعنا صوتنا ضد الوحشية البربرية في البوسنة في الماضي”.

وذكر أردوغان أنه نقل قلقه حيال ما يحصل في القدس وباقي المدن الفلسطينية خلال اتصالات هاتفية أجراها مع 19 رئيس دولة وحكومة.