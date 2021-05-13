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سياسة|إسرائيل

هكذا تؤثر صواريخ المقاومة على الإسرائيليين في تل أبيب (فيديو)

أشخاص يحتمون تحت جسر عند مدخل مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة (غيتي)
أشخاص يحتمون تحت جسر عند مدخل مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة (غيتي)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202108:08 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع مصورة التأثير الذي تحدثه الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية على العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وتصور المقاطع هرع الإسرائيليين الموجودين في الشوارع والمطاعم والمقاهي للاختباء فور سماعهم صافرات الإنذار التي تحذرهم من قدوم الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.

كما اضطرت إحدى الإسرائيليات إلى الانبطاح أرضا في الشارع بعدما لم تتمكن من الاختباء في أحد الملاجئ في الوقت المناسب.

وأمس الأربعاء، تحدث مراسل القناة 12 الإسرائيلية في نقل حي ومباشر للقناة وهو منبطح على الإسفلت لحظة إطلاق صواريخ المقاومة على بئر السبع وأسدود وسط حالة من الرعب.

وتضمنت الصور لقطات جوية لرشقات صاروخية أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام وهي تمر عبر أجواء المدينة، بينما المراسل يتحدث بنبرة فيها الكثير من الخوف والترقب خشية سقوط أحد الصواريخ بالقرب منه.

وكانت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكري لحركة حماس- قد أعلنت اليوم الخميس، قصف مواقع عسكرية ومدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، بقذائف هاون وصواريخ.

وقالت في بيان إنها “قصفت مواقع يفتاح وكفار عزة ومفلاسيم العسكرية المحاذية لقطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل”.

وأضافت أنها “قصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية من طراز (سجيل)، كما استهدفت بطاريات مدفعية للعدو شرق غزة بـ12 صاروخا من طراز (Q20)”، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 مدينة وبلدة جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة دون طيار خرقت مجاله الجوي قادمة من قطاع غزة.

تحويل وإلغاء رحلات

وحوّلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب مدينة تل أبيب، إلى مطار آخر في الجنوب، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار (متسبيه رامون) بسبب الوضع الأمني، فيما لم يتضح على الفور السقف الزمني لهذا الإجراء.

ومساء الثلاثاء، تم تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون تحسبا لصواريخ تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

في السياق، ألغت عدد من شركات الطيران الدولية، الخميس، رحلات لها إلى إسرائيل بسبب تدهور الوضع الأمني الناتج عن إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت صحيفة هآرتس على موقعها الالكتروني “أعلنت كل من (دلتا) و(يونايتد إيرلاينز) و(لوفتهانزا) والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية أنه سيتم تعليق رحلاتها”.

وتابعت “قالت لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية إن رحلاتها من فرانكفورت وفيينا وميونيخ لن تمضي قدما يومي الخميس والجمعة، بينما قالت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إن الرحلات الجوية ستستأنف يوم السبت”.

من جانبه، أكد اتحاد المصنعين الإسرائيليين، اليوم الخميس، أن قطاع التصنيع خسر 160 مليون دولار خلال ثلاثة أيام جراء تعذر العمل بدوام كامل، في ظل القصف الصاروخي من قطاع غزة.

ومنذ الاثنين، استشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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