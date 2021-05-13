لحظة استهداف مواطنين في غزة بغارة إسرائيلية أثناء إسعافهم الجرحى (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة قيام طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواطنين فلسطينيين بشكل مباشر أثناء محاولتهم إسعاف عدد من الجرحى سقطوا جراء غارة سابقة.

وهرع مواطنون في غزة بعد إحدى الغارات لإسعاف المصابين فأطلق طيران الاحتلال عليهم الصاروخ الثاني ليمنعهم من الوصول إليهم.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 87 بينهم 18 طفلا و8 سيدات، بالإضافة إلى إصابة نحو 530 آخرين، وكانت الوزارة قد أعلنت -في وقت سابق- نقل جثامين لمواطنين إلى مستشفى الشفاء يرجح استشهادهم بغازات سامة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه مستعد لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياته في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يستدعي 9 آلاف جندي من قوات الاحتياط.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير وتخريب عدد كبير من المحال التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء، وهو ما أدى لانقطاعها عن حي الرمال غرب مدينة غزة.

ودمرت مقاتلات حربية إسرائيلية منزلا في حي الرمال بعد قصفه بالصواريخ، كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بَنكين في غزة يعملان في تقديم خدمة لحركة حماس، وأوضح أن إسرائيل استهدفت مؤسسات مصرفية في القطاع مثل بنك البريد وبنك الإنتاج، في محاولة لتجفيف المنابع المالية بغزة للضغط على فصائل المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أضاف أهدافا جديدة إلى قائمة المواقع التي سيستهدفها في القطاع، مضيفا أنه هاجم حتى الآن أكثر من 600 هدف في قطاع غزة منذ اندلاع المواجهة الحالية والمستمرة لليوم الرابع.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التصدي 100% للصواريخ التي تطلق من غزة.