البث الحي
سياسة

لحظة استهداف مواطنين في غزة بغارة إسرائيلية أثناء إسعافهم الجرحى (فيديو)

فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض المباني التي دمرت في الضربات الجوية الإسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض المباني التي دمرت في الضربات الجوية الإسرائيلية (رويترز)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202107:53 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة قيام طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواطنين فلسطينيين بشكل مباشر أثناء محاولتهم إسعاف عدد من الجرحى سقطوا جراء غارة سابقة.

وهرع مواطنون في غزة بعد إحدى الغارات لإسعاف المصابين فأطلق طيران الاحتلال عليهم الصاروخ الثاني ليمنعهم من الوصول إليهم.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 87 بينهم 18 طفلا و8 سيدات، بالإضافة إلى إصابة نحو 530 آخرين، وكانت الوزارة قد أعلنت -في وقت سابق- نقل جثامين لمواطنين إلى مستشفى الشفاء يرجح استشهادهم بغازات سامة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه مستعد لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياته في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يستدعي 9 آلاف جندي من قوات الاحتياط.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تدمير وتخريب عدد كبير من المحال التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء، وهو ما أدى لانقطاعها عن حي الرمال غرب مدينة غزة.

ودمرت مقاتلات حربية إسرائيلية منزلا في حي الرمال بعد قصفه بالصواريخ، كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بَنكين في غزة يعملان في تقديم خدمة لحركة حماس، وأوضح أن إسرائيل استهدفت مؤسسات مصرفية في القطاع مثل بنك البريد وبنك الإنتاج، في محاولة لتجفيف المنابع المالية بغزة للضغط على فصائل المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أضاف أهدافا جديدة إلى قائمة المواقع التي سيستهدفها في القطاع، مضيفا أنه هاجم حتى الآن أكثر من 600 هدف في قطاع غزة منذ اندلاع المواجهة الحالية والمستمرة لليوم الرابع.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التصدي 100% للصواريخ التي تطلق من غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شاهد: فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته.. ومواجهات مع مستوطنين في عدة مدن

(الجزيرة)

هكذا تؤثر صواريخ المقاومة على الإسرائيليين في تل أبيب (فيديو)

أشخاص يحتمون تحت جسر عند مدخل مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة (غيتي)

صواريخ غزة واحتجاجات فلسطينيي الداخل تؤثر على التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل

حافلة محترقة بعدما أطلق صاروخ من قطاع غزة على حولون في إسرائيل (رويترز)

الكونغو الديمقراطية تخسر 4 مليارات دولار بسبب رجل أعمال إسرائيلي.. ما القصة؟

الملياردير الإسرائيلي &#34;دان غيرتلر&#34; في أحد مناطق التعدين بالكونغو (غيتي)
الأكثر قراءة

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

وسط حالة من الرعب.. مراسل إسرائيلي يتحدث منبطحا لحظة سقوط صواريخ المقاومة (فيديو)

مراسل القناة الإسرائيلية 12 يتحدث في نقل مباشر عن سقوط صواريخ المقاومة على مدينة بئر السبع الخوف باد عليه(مواقع التواصل )

أراد إدانة حماس فنشر صورة لقصف إسرائيل على غزة.. رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يثير سخرية المغردين

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس (رويترز)