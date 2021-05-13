كتائب القسام تكشف لأول مرة عن صاروخ عياش 250 الذي استهدف مطار رامون جنوبي إسرائيل (فيديو)

نشرت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- فيديو يظهر عملية إطلاق الصاروخ (عياش 250).

وفي وقت سابق الخميس، قالت كتائب القسام إنها أطلقت صاروخا جديدا على مطار رامون الذي يبعد عن غزة مسافة 220 كيلومترا، كما استهدفت حشودا عسكرية إسرائيلية على حدود غزة بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت القسام في بيان “بأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة”.

#عاجل|| #أبو_عبيدة: باسم الله وعلى بركة الله وبأمر من القائد العام #محمد_الضيف ينطلق في هذه اللحظات الصاروخ الأكبر في تاريخ المقاومة الفلسطينية #عياش250 ليضرب في هذه اللحظات مطار رامون الدولي الصهيوني..

الصاروخ هو صناعة محلية فلسطينية ويحمل بصمات القادة الشهداء pic.twitter.com/Iaw3HLhxqh — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 13, 2021

وأضاف البيان أن مدى هذا الصاروخ “أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزء من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم”.

وتابع “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله”.

وكان الناطق باسم كتائب القسام قال إن صاروخا جديدا من طراز عياش 250 أطلق باتجاه مطار رامون جنوب منطقة النقب، ودعا شركات الطيران العالمية إلى وقف رحلاتها إلى إسرائيل.

وأوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه تم تعليق الرحلات اليوم في مطار رامون قرب الحدود مع الأردن، وهو المطار الذي حولته إليه إسرائيل الرحلات الدولية، بعدما علقت العمل بمطار بن غوريون تحت وقع الضربات الصاروخية للمقاومة في غزة.

وطالب شركات الطيران العالمية إلى “وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة”.

وكانت القسام قد أعلنت أنها قصفت، اليوم الخميس، تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم بعشرات الصواريخ، وذلك بعد أن توعد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة بأنه لا حدود حمراء في صد العدوان الإسرائيلي.

وبينما واصلت إسرائيل قصفها المكثف لقطاع غزة ولوحت بعملية برية ضده أقر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأن من المستحيل صد كل الصواريخ الفلسطينية.