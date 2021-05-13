“سندككم بشهاب مبين”.. كتائب القسام تكشف عن طائراتها المسيرة محلية الصنع (فيديو)

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- مقاطع مصورة لما قالت إنها طائرات مسيرة انتحارية من طراز (شهاب) محلية الصنع.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بعدد من الطائرات المُسيّرة “الانتحارية” من طراز شهاب محلية الصنع، منصة الغاز قبالة ساحل شمال غزة، أمس الأربعاء، وحشود عسكرية على تخوم القطاع، اليوم الخميس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إنه أسقط “طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الاسرائيلي من قطاع غزة”.

وأضاف في بيان “تابعت وحدات الاستطلاع الجوية (تابعة للجيش) الطائرة منذ لحظة الاجتياز وحتى إسقاطها”.

وفي وقت سابق اليوم، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام متوجها إلى الشعب الفلسطيني إن الفصائل الفلسطينية لا تزال تملك في جعبتها الكثير مما يسر شعبها، حسب تعبيره.

وأكد أبو عبيدة أن الكتائب لم تتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون الاحتلال.

وكان الناطق باسم القسام قد أكد في وقت سابق أنه لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على الاحتلال، واصفا الضربات الصاروخية التي وجهتها كتائب القسام ضد الاحتلال بالهائلة.

وأضاف أبو عبيدة أن قرار قصف تل أبيب وغيرها من المدن المحتلة سهل إذا استبيحت المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، حسب تعبيره.

ومنذ الإثنين، استشهد 83 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وأصيب 487 بجروح جراء غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية، بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ شهر، بالقدس وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين.