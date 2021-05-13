البث الحي
الأخبار

أراد إدانة حماس فنشر صورة لقصف إسرائيل على غزة.. رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يثير سخرية المغردين

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس (رويترز)
12/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202112:53 AM (مكة المكرمة)

أثار رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق مانويل فالس سخرية مغردين في تويتر وذلك بعد أن نشر صورة لقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة من أجل إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونشر فالس تغريدة قال فيها “مساندتي الكاملة لإسرائيل ودعمي الكامل للإسرائيليين ضد هجوم حماس”، وأرفقها في البداية بصورة تتعلق بالقصف الإسرائيلي نحو غزة قبل أن يتدارك وينشر صورة أخرى.

وأضاف فالس في سياق تغريدته أن “الأمر يتعلق محاولة الاعتداء على دولة ديمقراطية هي إسرائيل من قبل حماس”.

ونشر النائب عن الجمهوريين إريك سيوتي هو الآخر الصورة  ذاتها ودعا بلاده إلى الوقوف مع  إسرائيل، مشيرا إلى أن مهاجمتها هي مهاجمة للديمقراطية. 

كما كشف سيوتي في تغريدة لاحقه عن تقديمه طلبا رسميا لوزير الداخلية الفرنسية بعدم الترخيص لمظاهرة مساندة للفلسطينيين كان من المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل.

وخلفت تغريدات القياديين السياسين الجمهوريين في فرنسا ردود فعل سلبية، سيما أن رئيس الوزراء الأسبق فالس سكت عن الفظائع الإنسانية التي تقع في غزة جراء القصف بالطائرات وهو ما اعتبر برأي احد المغردين “فضيحة”.

وأضاف أحد الحسابات أن فالس ارتكب خطأ لا يغتفر، فهو عندما أراد أن يناصر إسرائيل وضع صورة لقصف الطيران الإسرائيلي لأحد الأهداف المدنية في قطاع غزة.

يذكرأن وسوم التنديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة وقتل الأطفال تصدر صباح اليوم الأربعاء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية، وهو ما اعتبر تحولا في المزاج العام للمتابعين الدوليين للأحداث الدامية في القدس وغزة.

وغرد المحلل الأمني، زايد حميد، قائلاً “كان دائماً “حل الدولة الواحدة دولة فلسطينية هو الوسم المهيمن، لكن يبدو أنهم  بدأوا يدركون الآن أن ما يحدث اليوم يهز أساس معتقداتهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الناطق باسم حركة فتح يوجه رسالة للمطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي

إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين في عدة مدن ويستهدفون المساجد والممتلكات (فيديو)

(الجزيرة)

“طفح الكيل”.. الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر ولا سلام أو استقرار إلا بتحريرها (فيديو)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

شاهد: دمار وإصابات مباشرة جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدن ومستوطنات إسرائيلية

أضرار أصابت أحد المباني في مدينة عسقلان جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
الأكثر قراءة

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود (فيديو)

صور لرشقات صاروخية باتجاه إسرائيل بثتها كتائب القسام (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه ومقتل جنديين

استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه ومقتل جنديين

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)