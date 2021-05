أراد إدانة حماس فنشر صورة لقصف إسرائيل على غزة.. رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يثير سخرية المغردين

أثار رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق مانويل فالس سخرية مغردين في تويتر وذلك بعد أن نشر صورة لقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة من أجل إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونشر فالس تغريدة قال فيها “مساندتي الكاملة لإسرائيل ودعمي الكامل للإسرائيليين ضد هجوم حماس”، وأرفقها في البداية بصورة تتعلق بالقصف الإسرائيلي نحو غزة قبل أن يتدارك وينشر صورة أخرى.

وأضاف فالس في سياق تغريدته أن “الأمر يتعلق محاولة الاعتداء على دولة ديمقراطية هي إسرائيل من قبل حماس”.

ونشر النائب عن الجمهوريين إريك سيوتي هو الآخر الصورة ذاتها ودعا بلاده إلى الوقوف مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مهاجمتها هي مهاجمة للديمقراطية.

كما كشف سيوتي في تغريدة لاحقه عن تقديمه طلبا رسميا لوزير الداخلية الفرنسية بعدم الترخيص لمظاهرة مساندة للفلسطينيين كان من المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل.

وخلفت تغريدات القياديين السياسين الجمهوريين في فرنسا ردود فعل سلبية، سيما أن رئيس الوزراء الأسبق فالس سكت عن الفظائع الإنسانية التي تقع في غزة جراء القصف بالطائرات وهو ما اعتبر برأي احد المغردين “فضيحة”.

وأضاف أحد الحسابات أن فالس ارتكب خطأ لا يغتفر، فهو عندما أراد أن يناصر إسرائيل وضع صورة لقصف الطيران الإسرائيلي لأحد الأهداف المدنية في قطاع غزة.

يذكرأن وسوم التنديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة وقتل الأطفال تصدر صباح اليوم الأربعاء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية، وهو ما اعتبر تحولا في المزاج العام للمتابعين الدوليين للأحداث الدامية في القدس وغزة.

It has always been a “One State Solution”. A Palestinian state. Now they’re starting to realize it. What’s happening today is shaking the core of their beliefs. https://t.co/9ska9wryoC#AlAqsa #GazaUnderAttack #PalestineWillBeFree

— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) May 12, 2021