الناطق باسم حركة فتح يوجه رسالة للمطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي بعد اعتداءاتها بحق الفلسطينيين والاضطهاد الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني المقاوم.

وأضاف القواسمي خلال مداخلة له مع الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء “أريد القول لمن قاموا بالتطبيع مع إسرائيل وغردوا لصالحها وأعلنوا من قلب تل أبيب أنها واحة الديمقراطية ومضرب الأمثال في التعايش بين اليهودي والمسلم والمسيحي، ما هو موقفكم اليوم”.

ومنذ الإثنين الماضي، استشهد 65 فلسطينيا وأصيب أكثر من 900 جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وتابع القواسمي “إسرائيل لا تسمح للفلسطيني صاحب الأرض بالعيش فيها وهكذا يتم التعامل مع الفلسطيني في حيفا واللد ويافا وغزة والقدس والأقصى”.

وأكد القواسمي على أن إسرائيل تريد التقسيم الزماني والمكاني في القدس وبناء الهيكل المزعوم.

وأضاف “إسرائيل تقوم بسن التشريعات كي تجعل الأرض المحتلة للمواطن الإسرائيلي فقط”.

الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي يوجه رسالة إلى المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/aYBOucbgmx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2021

وقال القواسمي “إسرائيل هي دولة قتل الأطفال ونسف الأبراج السكنية وهي التي تحاصر قطاع غزة لتجويعه”.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن أكثر من 500 غارة على أهداف في قطاع غزة.

وندد القواسمي بمن أقدموا على رفع أعلام إسرائيل في العواصم العربية تفاخرا، بل قاموا بشراء بضائع المستوطنات لدعم دولة الاحتلال.

وشدد القواسمي على أن “كامل التراب الفلسطيني هو حق لهذا الشعب الثابت على الأرض المقاوم لكل عمليات التهويد”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن “القدس خط أحمر ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف عباس في -كلمة متلفزة قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله- أن‎ “شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان”.

وأردف “نواصل التحرك والعمل لوقف العدوان الهمجي على شعبنا في القدس وغزة والضفة”.

وأوضح عباس “تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤوليتنا الوطنية وسنواصل العمل بكل ما يمكن للدفاع عن شعبنا وكف الاحتلال عن مقدساتنا وسندرس اليوم كل خياراتنا”.

وزاد “في كل يوم تجري اتصالات بيننا وبين أمريكا لنقول لهم كفى”.

ووجه رسالة للولايات المتحدة وإسرائيل قائلا “طفح الكيل. ارحلوا عنا، سنبقى شوكة في عيونكم، لن نغادر وطننا، انهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا”.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس وخاصة منطقة باب العمود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح.