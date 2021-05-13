إطلاق 3 صواريخ صوب إسرائيل من لبنان.. ما القصة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل (شمال).

وقال جيش الاحتلال في بيان “تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل (شمال) لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين”.

ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار، وهو ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جاء “وفقا للسياسة المتبعة” في إشارة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تتجاهل الصواريخ المنتظر سقوطها في مناطق غير مأهولة.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 مع حزب الله الذي يهيمن على جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة. ويسود الهدوء الحدود إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

وقالت شاهدة في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل إنها سمعت أصوات ثلاثة انفجارات قبل قليل من الأنباء عن إطلاق صواريخ.

بدورها، ذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية أنه تم سماع دوي انفجارات في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل.

وقال موقع لبنان 24 نقلا عن مصادر أمنية إن الصواريخ أطلقت من منطقة في جنوب لبنان (لم يحددها) وسقطت في مستوطنتي (شلومي) و(نهاريا) شمالي إسرائيل.

ولم تتبن أي جهة على الفور المسؤولية عن إطلاق الصواريخ كما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية.

وفي السياق، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شمالي قطاع غزة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف أراضي زراعية ومنازل للمواطنين في قرية أم النصر، ما تسبب بإصابة عشرات الفلسطينيين، دون توفر إحصاء دقيق.

وأوضح أن أطقم الإسعاف نقلت عددا كبيرا (دون تحديد رقم) من الإصابات نتيجة القصف الإسرائيلي.

ومنذ الاثنين، استشهد 103 فلسطينيا، بينهم 27 طفلا و8 سيدات، وأصيب 580 بجروح جراء غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، بينما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.