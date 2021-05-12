مكتب الجزيرة مباشر في غزة وسيارة البث في مرمى غارات الاحتلال (فيديو)

تضرَّر مكتب الجزيرة مباشر في قطاع غزة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المكثف لمنطقة مفترق الصناعة بالقطاع، أمس الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو تضرُّر المكتب وتحطم زجاج النوافذ، نتيجة القصف المباشر لأحد المباني المجاورة.

كما أدى القصف إلى تضرُّر سيارة البث التي تقدم خدماتها للجزيرة مباشر.

وتظهر اللقطات تدمير سيارة البث تدميرا جزئيا، كما دمرت كاميرا التصوير وتضرر عدد من أجهزة البث وتحطم زجاج نوافذ السيارة.

وشنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة استهدفت العديد من المباني السكنية وأدت إلى استشهاد 48 شخصا بينهم 13 طفلا و3 سيدات إضافة إلى 296 مصابا.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء استهدفت الغارات مواقع للمقاومة الفلسطينية ومقار أمنية.

استغاثة غير مسبوقة.. "لم يبقَ شيء يا الله يا الله يا الله… يا مُغيث"#شاهد: رد فعل مواطن فلسطيني أثناء قصف الاحتلال#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/8ZRq40xjdE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة.

وطال القصف عددا من الشقق والمباني السكنية والمواقع في مدن رفح وخان يونس وغزة ومنطقة شمال غزة.