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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: لحظة سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على ميناء أسدود الإسرائيلي

سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على ميناء أسدود (مواقع التواصل الاجتماعي)
سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على ميناء أسدود (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202108:09 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات فيديو لحظة سقوط صاروخ أطلقته كتائب أبو علي مصطفى، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ميناء أسدود الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، الأربعاء، أنها “وجهت ضربة صاروخية بـ 50 صاروخاً لمدينة أسدود المحتلة”.

كما أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا، اليوم، قالت فيه إنها قصفت “العدو الصهيوني بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ”.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينتي ديمونا وأسدود جنوبي إسرائيل، ومنصة الغاز قبالة شواطئ غزة بعشرات الصواريخ.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إنها وجهت “ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لمدينة ديمونا”.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها استهدفت “منصة الغاز الصهيونية (الإسرائيلية) قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية (لم تحدد عددها)”.

وكانت إسرائيل قد جددت غاراتها على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 53 شهيدا فلسطينيا و320 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مساء الإثنين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

والثلاثاء، تصاعدت الأمور بشكل كبير وغير مسبوق عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة حماس بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.

وفجر الأربعاء، أسقطت طائرات الاحتلال الإسرائيلية خلال دقائق معدودة عشرات القنابل المتفجرة على عدة أماكن في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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