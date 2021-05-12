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سياسة|قطاع غزة

على الهواء مباشرة.. غارة إسرائيلية تدمر برجا سكنيا وسط غزة (فيديو)

12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202109:19 PM (مكة المكرمة)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برجا سكنيا وسط مدينة غزة هو الثالث منذ بدء التصعيد مساء الإثنين.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة صواريخ برج (الشروق) المكون من 13 طابقا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وتسببت الصواريخ الإسرائيلية بانهيار نصف المبنى وإلحاق دمار هائل بالنصف الآخر حتى بات على وشك الانهيار كما أحدثت أضرارا كبيرة في المباني والمنشآت المجاورة له.

وأسفر القصف العنيف عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

ويضم البرج المستهدف شققا سكنية وعددا من مكاتب الشركات والمؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

وفجر الأربعاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ برج (الجوهرة) المكوَّن من 9 طوابق في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير كبير في المبنى حتى بات على وشك الانهيار.

ودمرت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، برج (هنادي) المكوَّن من 13 طابقا غرب مدينة غزة.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية -وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس- على استهداف الأبراج السكنية في غزة باستهداف مدينة تل أبيب بعشرات القذائف الصاروخية، مما أدى لحدوث أضرار ووقوع إصابات لدى الجانب الإسرائيلي.

ومنذ الإثنين، استشهد 56 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة المتواصلة على قطاع غزة والمواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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