شاهد: دمار وإصابات مباشرة جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدن ومستوطنات إسرائيلية

بثت وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات على مواقع التواصل مشاهد جديدة لإصابات مباشرة حققتها صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة على مدن ومستوطنات إسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مدن تل أبيب وديمونا وأسدود وعسقلان وسديروت ومدن أخرى بعشرات الصواريخ الكبيرة والمكثفة.

Footage of the multiple rocket impacts in Ashkelon a short while ago pic.twitter.com/ISWaw6HKIv

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021