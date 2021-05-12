البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: بايدن ضعيف ولا يدعم إسرائيل بالحزم المطلوب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (صحف)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (صحف)
12/5/2021-|آخر تحديث: 12/5/202104:41 PM (مكة المكرمة)

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلفه جو بايدن بـ”الضعف” وبأنه “لا يدعم إسرائيل بالحزم المطلوب”، وذلك على خلفية أسوأ تصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية والدولة العبرية.

وجاء في بيان للرئيس الجمهوري السابق، أمس الثلاثاء، “في عهد بايدن، أصبح العالم أكثر عنفا وأكثر انعداما للاستقرار لأن ضعف بايدن وقلة الدعم لإسرائيل يؤديان إلى مزيد من الهجمات على حلفائنا”.

وتابع ترمب “عندما كنت في منصب الرئيس عُرفنا برئاسة السلام، لأن أعداء إسرائيل كانوا يدركون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بحزم وأن الردود الانتقامية ستكون سريعة إذا ما تعرضت إسرائيل لهجوم”.

وأضاف الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة “على الولايات المتحدة أن تدعم دوما إسرائيل وأن تعلن بوضوح أنه يتعين على الفلسطينيين وقف العنف والإرهاب والهجمات الصاروخية، وأن تعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستدعم دوما وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وكان ترمب قد خالف إجماعا دوليا قائما منذ عقود باعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر/كانون الأول 2017، كما اعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل.

وبعدما تولى سدة الرئاسة الأمريكية، في 20 يناير/كانون الثاني، تريث جو بايدن شهرا قبل أن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مراسم نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة

وأكدت الإدارة الديموقراطية الجديدة أنها ستبقي مقر السفارة الأمريكية في القدس التي ستواصل الولايات المتحدة اعتبارها عاصمة لإسرائيل على الرغم من الاحتجاجات الدولية.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورد المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل في أسوأ تصعيد للمواجهة بين الطرفين منذ سنوات، على الرغم من دعوات متكررة لاحتواء التصعيد صادرة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الهجمات ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53 شهيدا، بينهم 14 طفلا، بالإضافة إلى 320 إصابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

نشطاء يتداولون مقاطع فيديو للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 26 شهيدا بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى 102 مصابا، وتداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر عنف الغارات الإسرائيلية.

المزيد من سياسة

مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول حول العالم (فيديو)

(الجزيرة)

القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود (فيديو)

صور لرشقات صاروخية باتجاه إسرائيل بثتها كتائب القسام (مواقع التواصل)

كتائب القسام تعلن تدمير جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه ومقتل جنديين (فيديو)

كتائب القسام أعلنت تدمير جيب عسكري إسرائيلي على حدود غزة (مواقع التواصل)

مكتب الجزيرة مباشر في غزة وسيارة البث في مرمى غارات الاحتلال (فيديو)

تظهر اللقطات تدمير سيارة البث جزئيا وكاميرا التصوير وتحطم زجاج نوافذ السيارة (الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)

الخميس.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

دول عربية وإسلامية تعلن غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان (وكالة الأناضول)

أكدوا وقوفهم غير المشروط مع فلسطين.. هاشتاج “أنا عقبة” يتصدر المنصات ردًا على تغريدة قديمة لنتنياهو

نتنياهو: أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول بل هي الرأي العام العربي (غيتي - أرشيفية)