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سياسة|قطاع غزة

القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود (فيديو)

12/5/2021

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقاطع مصورة لإطلاق رشقات صاروخية، أمس الثلاثاء، باتجاه مدن تل أبيب وعسقلان وأسدود في إسرائيل.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها قصفت “العدو الصهيوني بأكثر من 300 قذيفةٍ وصاروخ”.

وأشارت إلى أنها وجهت “أكبر ضربةٍ صاروخيةٍ في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني، خاصةً لمواقع العدو في تل أبيب وضواحيها”.

ودعا البيان الفلسطينيين في المناطق المحتلة في الضفة والقدس والداخل المحتل، “لضرب العدو في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات حتى يتراجع عن إجراءاته بحق الشعب والمقدسات”.

صواريخ تستخدم لأول مرة

وكشفت كتائب القسام عن استخدامها لأول مرة لصواريخ  من طراز «A120 – SH85» خلال معركة «سيف القدس»، والتي بدأت مساء يوم الاثنين “نصرةً للمرابطين في المسجد الأقصى وأهالي الشيخ جراح”.

وقالت الكتائب في بيان إن هذه الصواريخ استخدمت في ضربات صاروخية مكثفة ومركزة صوب القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع، رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية من قوات الاحتلال.

وأوضحت الكتائب في البيان أن صواريخ A120 سميت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد في القسام رائد العطار، وتحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم.

وتابعت أنها استخدمت هذا الجيل من الصواريخ لأول مرة في قصف مدينة القدس المحتلة مساء الاثنين، واستخدمتها فيما بعد بتوجيه ضربة صاروخية إلى تل أبيب وضواحيها، أسفرت عن مقتل 2 من الإسرائيليين وإصابة نحو 30 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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