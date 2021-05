القسام تكشف عن استخدام صواريخ SH85 لأول مرة في قصف مطار بن غوريون (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر، اليوم الأربعاء، لتل أبيب ومطار “بن غوريون” استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85.

وأطلقت الكتائب أكثر من 200 صاروخ فجر اليوم باتجاه إسرائيل ردا على استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان “الآن توجه كتائب القسام ضربة صاروخيّة كبيرة بـ 100 صاروخ لبئر السبع المحتلة، ردا على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية، والقادم أعظم”.

وأضافت “الآن توجه كتائب القسّام مجدداً ضربة صاروخية كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون بـ 110 صواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية، وإن عدتم عدنا”.

From the Iron Dome interceptions over Ben Gurion airport a short while ago pic.twitter.com/wmqSQ7tX1S

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021