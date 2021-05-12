القسام تكشف عن استخدام صواريخ SH85 لأول مرة في قصف مطار بن غوريون (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر، اليوم الأربعاء، لتل أبيب ومطار “بن غوريون” استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85.

وأطلقت الكتائب أكثر من 200 صاروخ فجر اليوم باتجاه إسرائيل ردا على استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان “الآن توجه كتائب القسام ضربة صاروخيّة كبيرة بـ 100 صاروخ لبئر السبع المحتلة، ردا على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية، والقادم أعظم”.

وأضافت “الآن توجه كتائب القسّام مجدداً ضربة صاروخية كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون بـ 110 صواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية، وإن عدتم عدنا”.

From the Iron Dome interceptions over Ben Gurion airport a short while ago pic.twitter.com/wmqSQ7tX1S — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021

كما أشارت القسام إلى أن هذه الضربات “استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمنا بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طرازات A120،M75 ،J80 ،J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل”.

فيديو| صافرات الإنذار وصواريخ المــ ـــقاومة تشل حركة المسافرين في مطار "بن غوريون" pic.twitter.com/A1xqqiqAAQ — فلسطين بوست (@plespost) May 11, 2021

وجاء إطلاق الصواريخ بُعيد استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الجوهرة المكون من 9 طوابق، في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كان يضم شققا سكنية وعددًا من مكاتب المؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

وتسبب القصف بتدمير كبير في المبنى حتى بات على وشك الانهيار، كما أحدث أضرارا كبيرة في المباني والمنشآت المجاورة له، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي برج هنادي المكون من 13 طابقا غرب مدينة غزة.

برج هنادي من أكبر أبراج قطاع غزة تم تدميره بالكامل وصار ركاما بعد قصف الاحتلال الصهيوني له !!#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/rIkj7gJe1e — جهاد حِلِّس (@jhelles) May 11, 2021

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك إنها “قصفت العدو الصهيوني بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ”، معتبرة أن “المقاومة وجهت اليوم أكبر ضربة صاروخية في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني، خاصة لمواقع العدو في تل أبيب وضواحيها”.

35 شهيدا

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى منتصف ليلة الأربعاء، إلى 35 شهيدا و233 جريحا، وفق إحصائية رسمية، بينهم 12 طفلا و3 سيدات، إضافة إلى 233 مصابا بجراح مختلفة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني شخص منذ 2007.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/نيسان الماضي، بمدينة القدس المحتلة وخاصة منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى ومحيطه.