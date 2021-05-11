مصر تكشف عن خطة لتوسيع الجزء الجنوبي من قناة السويس.. إليك التفاصيل

كشفت مصر عن خطط توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من قناة السويس، وهو الجزء الذي علقت فيه سفينة حاويات في مارس/آذار الماضي وعطّلت المرور في القناة ستة أيام.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن خطة الهيئة تعتزم توسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى منطقة البحيرات المرة بمقدار 40 مترا شرقا.

وأضاف أنه سيتم تمديد القناة الموازية التي تم افتتاحها عام 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى 10 كيلومترات في الجانب الجنوبي من البحيرة ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن في اتجاهين.

وذكر ربيع، خلال فعالية حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الهيئة تعتزم أيضا تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.

وطلب السيسي ضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.

وقال السيسي إن السلطات كانت تنظر في أمر توسيع القناة غير أن جنوح السفينة “إيفر غيفن” عجل من هذه الخطط.

ولا تزال السفينة، التي يبلغ طولها 440 مترا، المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.