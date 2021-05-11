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سياسة|قطاع غزة

شاهد: لحظة تدمير برج سكني في غزة إثر غارة جوية إسرائيلية

11/5/2021-|آخر تحديث: 11/5/202109:01 PM (مكة المكرمة)

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برجا سكنيا غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت بالصواريخ برج “هنادي” المكون من 12 طابقا، ويقع في حي الرمال، غربي غزة.

وتوعدت كل من كتائب القسام وسرايا القدس بقصف تل أبيب في الساعة التاسعة “رداً على استهداف الأبراج السكنية”

 

وفي وقت سابق، قال شهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب من سكان البرج، بإخلائه تمهيدا لنسفه.

وعلى إثر ذلك، هددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بقصف مدينة تل أبيب، في حال استهدفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم “القسام” في تغريدة نشرها في تيلغرام “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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