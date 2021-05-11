شاهد: لحظة تدمير برج سكني في غزة إثر غارة جوية إسرائيلية

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برجا سكنيا غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت بالصواريخ برج “هنادي” المكون من 12 طابقا، ويقع في حي الرمال، غربي غزة.

🚨 *#عاجل استهداف برج هنادي غرب غزة بصاروخي استطلاع pic.twitter.com/bCkHglhvdt — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 11, 2021

وتوعدت كل من كتائب القسام وسرايا القدس بقصف تل أبيب في الساعة التاسعة “رداً على استهداف الأبراج السكنية”

وفي وقت سابق، قال شهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب من سكان البرج، بإخلائه تمهيدا لنسفه.

وعلى إثر ذلك، هددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بقصف مدينة تل أبيب، في حال استهدفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم “القسام” في تغريدة نشرها في تيلغرام “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان”.