تل أبيب تحت النار.. صفارات الإنذار تدوي في محيط مطار بن غوريون وسط إطلاق صواريخ من غزة (فيديو)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أطلقت أكثر من 130 صاروخا صوب تل أبيب، مساء الثلاثاء، ردا على ضربة جوية إٍسرائيلية سوت برجا سكنيا بالأرض في القطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في بيان “الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

كما تعهدت حركة الجهاد الإسلامي في غزة بإطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، قال بيان أصدره أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس التابعة للحركة “رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب بتاسعة #البهاء والمقاومة”.

وقال شهود عيان من رويترز إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل مساء الثلاثاء.

وسُمع أيضا دوي انفجارات متعددة بعد دقائق من تعهد نشطاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في غزة بالرد على ضربة جوية إسرائيلية أدت لانهيار برج سكني في القطاع في وقت سابق.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن تل أبيب وضواحيها تتعرض لقصف كثيف، والقبة الحديدية تعترض مجموعة من الصواريخ.

وقال إن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أطلقت من غزة، وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة شخص بجروح خطيرة جراء القصف على تل أبيب، ونقلت القناة (12) الإسرائيلية إصابة مبنى في ضاحية هولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

وبث التلفزيون الإسرائيلي صورا مباشرة تظهر آثار القصف الصاروخي الذي انطلق من غزة مستهدفا تل أبيب.

البيت الأبيض يندد بهجمات حماس

وندد البيت الأبيض بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وجماعات أخرى على أهداف في إسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين “يجب أن تكون القدس، وهي مدينة لها أهمية كبيرة للشعوب المؤمنة في أنحاء العالم، مكانا للتعايش”.

وأضافت أن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع.

تدمير برج سكني في غزة

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برجا سكنيا غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت بالصواريخ برج “هنادي” المكون من 12 طابقا، ويقع في حي الرمال، غربي غزة.

وفي وقت سابق، قال شهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب من سكان البرج، بإخلائه تمهيدا لنسفه.

وعلى إثر ذلك، هددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بقصف مدينة تل أبيب، في حال استهدفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم “القسام” في تغريدة نشرها في تيلغرام “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان”.