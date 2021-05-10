البث الحي
سياسة|العراق

عثر بداخلها على أسلحة.. الجيش التركي يدمر مغارة لحزب العمال الكردستاني في العراق (فيديو)

10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202108:52 PM (مكة المكرمة)

تمكن الجيش التركي من اكتشاف مغارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتدميرها في إطار عملية (مخلب الصاعقة).

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المغارة تتألف من 4 حجرات وتتسع لـ 50 شخصا، وتتضمن حجرة للسجناء موصدة بباب حديدي.

وعثر عناصر الجيش التركي داخل المغارة على قذيفتي هاون من عيار 81 و100 مليمتر، و9 عبوات ناسفة.

وأطلقت تركيا عمليتي (مخلب البرق) و(مخلب الصاعقة) في 23 من أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد حزب العمال في مناطق (متينا) و(أفشين-باسيان).

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن الهدف من العمليتين هو الإنهاء التام “للإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية”.

وقال في إشارة إلى المسلحين الأكراد “ليس هناك مكان للجماعة الإرهابية الانفصالية في مستقبل تركيا أو العراق أو سوريا. سنواصل القتال لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة (PKK) الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على اعتزام بلاده حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية.

ويستخدم حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية، الجبال الشمالية في العراق كنقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

كيف استقبل المرابطون في المسجد الأقصى رشقات صواريخ المقاومة؟ (فيديو)

صواريخ المقاومة تنطلق من غزة باتجاه إسرائيل (رويترز)

شاهد: لحظة هروب المستوطنين في القدس بعد سماع صفارات الإنذار جراء صواريخ المقاومة

(الجزيرة)

الأب مانويل مسلم يدعو لهبة مسيحية نصرة للأقصى ودعوة لقرع أجراس الكنائس تضامنا مع المرابطين

الأب مانويل مُسَلّم القيادي المسيحي البارز بالضفة الغربية (وكالة الأناضول)

المقاومة الفلسطينية تُطلق عشرات الصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في القدس (فيديو)

&#34;القسام&#34; يعلن استهداف مدينة القدس المحتلة بضربة صاروخية (رويترز)
الأكثر قراءة

قيادي في حماس: تهويد القدس يمر عبر مسارين وهذه دلالات الهتاف باسم قائد كتائب القسام (فيديو)

الوضع في القدس يزداد صعوبة مع اعتداءات متواصلة لقوات الاحتلال (غيتي)

الأب مانويل مسلم: إسرائيل تغولت لأنها علمت أنه لا ظهر لنا ولن يساعدنا أحد (فيديو)

جنود إسرائيليون يطوِّقون باحات المسجد الأقصى (غيتي)

مئات الجرحى في القدس.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى والمرابطون يواصلون الصمود

قوات الاحتلال تباغت المعتكفين في المسجد الأقصى (الأناضول)

“اقتحام 28 رمضان” و”فلسطين تنتفض”.. يوم غضب في القدس ودعوات للنفير العام

أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المعتكفين في الأقصى (الأناضول)