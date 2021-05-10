عثر بداخلها على أسلحة.. الجيش التركي يدمر مغارة لحزب العمال الكردستاني في العراق (فيديو)

تمكن الجيش التركي من اكتشاف مغارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتدميرها في إطار عملية (مخلب الصاعقة).

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المغارة تتألف من 4 حجرات وتتسع لـ 50 شخصا، وتتضمن حجرة للسجناء موصدة بباب حديدي.

وعثر عناصر الجيش التركي داخل المغارة على قذيفتي هاون من عيار 81 و100 مليمتر، و9 عبوات ناسفة.

وأطلقت تركيا عمليتي (مخلب البرق) و(مخلب الصاعقة) في 23 من أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد حزب العمال في مناطق (متينا) و(أفشين-باسيان).

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن الهدف من العمليتين هو الإنهاء التام “للإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية”.

وقال في إشارة إلى المسلحين الأكراد “ليس هناك مكان للجماعة الإرهابية الانفصالية في مستقبل تركيا أو العراق أو سوريا. سنواصل القتال لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة (PKK) الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على اعتزام بلاده حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية.

ويستخدم حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية، الجبال الشمالية في العراق كنقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.