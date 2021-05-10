تجدد المواجهات في القدس.. إصابات واعتقالات جراء قمع الاحتلال لاحتجاجات بحي الشيخ جراح وباب العامود

فرّقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفرق خيالة تابعة لها، مساء الأحد، وقفة سلمية بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، تضامنا مع أهل الحي ورفضا لمصادرة منازلهم.

وذكر شهود عيان أن أفراد شرطة الاحتلال وفرق الخيالة اعتدوا على المشاركين في الوقفة بالهراوات كما منعوا الصحفيين من التغطية.

وقال الشهود أيضا إن تلك القوات أطلقت قنابل الصوت، وتعمدت رش المتواجدين بالمياه العادمة، واستهداف المطاعم والمقاهي الفلسطينية بتلك المياه كريهة الرائحة قبل أن تعتقل عددا من المتظاهرين.

كما قمعت قوات الاحتلال فلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة واعتقلت عددا منهم، بعد منعهم من التجمع في المكان.

وأصيب 14 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق إثر المواجهات.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح ومنطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وبينت أن “4 إصابات جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت باقي الحالات ميدانيا”.

رفعوا علم #فلسطين على مركبة تابعة لقوات الاحتلال.. شبان فلسطينيون يسخرون من قوات الاحتلال الإسرائيلي في #القدس المحتلة pic.twitter.com/kbbcHb6Z0P — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2021

واحتشد عشرات الجنود الإسرائيليين بالمكان ترافقهم فرق الخيالة التابعة للشرطة.

وفي منطقة الطور بالقدس، قالت جمعية الهلال الأحمر إن “القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي بشكل مباشر على سيارة إسعاف تابعة لها”.

وأوضحت الجمعية في بيان أن “مستوطنين أيضا رشقوا تلك السيارة بالحجارة”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 متظاهرًا فلسطينيًا، خلال مظاهرة في مدينة حيفا (شمال)، ضمن مظاهرات شهدتها مدن وبلدات داخل إسرائيل، تضامنًا مع مدينة القدس.

زفة عروسين مقدسيين عند #باب_الخليل في #القدس في مواجهة مسيرة للمستوطنين والفرقة الموسيقية ترد بأغاني وطنية.#فلسطين pic.twitter.com/32lhCKDAIJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2021

وتشهد القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كانت مقررة، اليوم الإثنين، للبت في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

وقررت المحكمة تأجيل المداولات إلى موعد آخر بغضون الشهر القادم.

​​​​​​​وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.