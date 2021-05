منهم محرز والنني وحكيمي.. أندية إنجليزية ولاعبون عرب يتضامنون مع الشعب الفلسطيني (تغريدات)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التضامنية من جانب لاعبين عرب وأندية عالمية مع فلسطين وأهالي القدس المحتلة، جراء ما يتعرضون له من قمع إسرائيلي.

ونشر النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز صورة لعلم فلسطين على حسابه بموقع تويتر، وأرفق تغريدته بوسمين هما (فلسطين) و(أنقذوا الشيخ جراح) باللغة الإنجليزية.

كما كتب النجم المصري ولاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني على حسابه في تويتر باللغة الإنجليزية قائلا “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين” وأرفق تغريدته بصور من مدينة القدس.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021