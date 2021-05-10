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سياسة|القدس

منهم محرز والنني وحكيمي.. أندية إنجليزية ولاعبون عرب يتضامنون مع الشعب الفلسطيني (تغريدات)

الأقصى يشهد مواجهات عنيفة إثر اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد لإخراج المصلين المرابطين (رويترز)
الأقصى يشهد مواجهات عنيفة إثر اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد لإخراج المصلين المرابطين (رويترز)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202111:41 PM (مكة المكرمة)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التضامنية من جانب لاعبين عرب وأندية عالمية مع فلسطين وأهالي القدس المحتلة، جراء ما يتعرضون له من قمع إسرائيلي.

ونشر النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز صورة لعلم فلسطين على حسابه بموقع تويتر، وأرفق تغريدته بوسمين هما (فلسطين) و(أنقذوا الشيخ جراح) باللغة الإنجليزية.

كما كتب النجم المصري ولاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني على حسابه في تويتر باللغة الإنجليزية قائلا “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين” وأرفق تغريدته بصور من مدينة القدس.

وعبّر النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان الإيطالي عن تضامنه بنشر تغريدة صباح اليوم، كتب فيها الحرية لفلسطين من خلال وسم “#FreePalestin”، مع رمزي الدعاء والقلب المكسو، تعاطفا مع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة تضامنه مع أهالي القدس وفلسطين قائلا “اللهم انصر أهلنا في القدس. اللهم كن معهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام”.

وكان أبو تريكة قد وجّه، أول أمس السبت، تحية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا حاجته إلى الدعاء.

وأضاف على قناة بي إن سبورتس “تحية كبيرة لأهلنا في القدس، وأهلنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم، ويعين من أعانهم، ويخذل من خذلهم”، وتابع “هم يحتاجون الدعاء، ونحن نحتاج دعاءهم، هم شرف الأمة، ربنا يثبتهم وينصرهم على الاحتلال”.

 

كما تضامن كل من اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، ولاعب الأهلي السابق وائل جمعة، مع القضية الفلسطينية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الأندية، تضامن الحساب العربي لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي على تويتر مع الشعب الفلسطيني.

وقال حساب النادي “لا يجب عليك أن تكون فلسطينياً لتتحدث، يجب عليك أن تكون إنسانا. قلوبنا ودعاؤنا دائما خلفكم في فلسطين، فاللهم احفظ أهل القدس وكل فلسطين وكن لهم عونا”.

كما تضامن حساب نادي ويست هام يونايتد باللغة العربية مع فلسطين قائلا “اللهم أنصرهم بنصرك وكن لهم عوّنا على القوم الظالمين. فلسطين كانت وستظل أرضاً وموطناً للفلسطينيين وحدهم. شاء من شاء وأبى من أبى!! نصر الله أت ولو بعد حين. المطارق خلفكم”.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال في غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 40 صاروخا تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس، بينما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

وفي وقت سابق الإثنين، منحت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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