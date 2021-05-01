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سياسة|الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الرئيسية المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الحروب القديمة

تدريبات لقوات أمريكية (رويترز)
تدريبات لقوات أمريكية (رويترز)
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202101:33 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة إنه على الولايات المتحدة الاستعداد لصراع محتمل في المستقبل لا يشبه كثيرًا “الحروب القديمة” التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة.

ودعا أوستن في أول كلمة سياسية مهمة له إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل “الفهم بشكل أسرع، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع”.

وقال أوستن خلال زيارة للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي والتي مقرها هاواي إن “الطريقة التي سنقاتل بها في الحرب الرئيسية المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة التي قاتلنا بها في الحروب السابقة”.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

ولم يشر أوستن بشكل صريح إلى منافسين مثل الصين أو روسيا ولكن تصريحاته جاءت في وقت تبدأ فيه الولايات المتحدة انسحابا غير مشروط من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن بهدف إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة وإعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

ويقر أوستن بأنه قضى “معظم العقدين الماضيين في تنفيذ آخر الحروب القديمة” وتعلم دروسًا لن ينساها.

ويقول منتقدون إن الانسحاب من أفغانستان لن ينهي الصراع الداخلي في ذلك البلد أو يقضي على تهديد الإرهاب أو يجعل تجربة 20 عاما من الحرب ضد التمرد غير مجدية مع انتشار منظمات متشددة مثل تنظيم الدولة في جميع أنحاء العالم.

ولا تنص تصريحاته على يبدو على إجراءات محددة كما أنها لا تتكهن بأي صراع محدد. وبدلًا من ذلك، فإنه يبدو وكأنه يحدد الخطوط العريضة لأهداف واسعة وغامضة إلى حد ما لقيادة البنتاغون تحت إدارة بايدن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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