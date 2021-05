“متلازمة هافانا”.. واشنطن تحقق في إصابات جديدة لشخصيات رسمية أمريكية

قال مسؤولون بالكونغرس أمس الجمعة إن واشنطن تحقق في حالات جديدة من الهجمات الغامضة على مسؤولين أمريكيين في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك تأكيدا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام عن ظهور ما سمي “متلازمة هافانا” مجددًا.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي مارك وورنر ونائبه الجمهوري ماركو روبيو في بيان مشترك “منذ نحو 5 سنوات أبلغنا بهجمات غامضة ضد ممثلي الحكومة الأمريكية في هافانا بكوبا وكذلك في بقية أنحاء العالم”.

وأضافا “يبدو أن هذا النوع من الهجمات ضد مواطنينا الذين يعملون لصالح الحكومة يشهد زيادة”، مؤكدين ضمنيا ما كشفته شبكة (سي إن إن) عن هجومين وقعا مؤخرا على الأراضي الأمريكية.

وقالت (سي إن إن) إن الإدارة الأمريكية تحقق خصوصًا في حادثة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما شعر مسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض فجأة بتوعك أثناء سيره في حديقة بالقرب من مقر السلطة التنفيذية.

NEWS: The US is investigating a possible incident that occurred near the Ellipse in November, where an NSC official was sickened with symptoms similiar to "Havana Syndrome" that have affected dozens of US personnel abroad, w/ @KatieBoWillCNN https://t.co/KVgSKNwpuV

— Jeremy Herb (@jeremyherb) April 29, 2021