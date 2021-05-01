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سياسة|ليبيا

بعد منع قواته طائرة تابعة للحكومة الليبية من الهبوط.. رصد طائرة شحن عسكرية تابعة لحفتر في سرت

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل الاجتماعي)
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/5/2021

أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية، اليوم السبت، رصد هبوط طائرة شحن عسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مطار “القرضابية” بمدينة سرت (شمال وسط).

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت ـ الجفرة التابعة للقوات قوله إن قوات حفتر “تستمر في التحشيدات وهناك طائرة شحن عسكرية هبطت في مطار سرت ظهر اليوم”.

ولم يذكر المتحدث، تفاصيل أكثر عن طائرة الشحن العسكرية.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية في الأيام الماضية رصد تحركات عسكرية لقوات حفتر بمحيط مدينة الجفرة (وسط) وبمنطقة الشويرف (جنوب شرق طرابلس).

يأتي ذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية برعاية أممية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تخرقه قوات حفتر منذ حينها.

في السياق، زار اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة شرقي بنغازي.

وقالت مصادر إن الزيارة تم ترتيبها منذ أيام بهدف تنسيق الجهود والمواقف من التطورات الأخيرة في ليبيا.

بدوره قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن وجود المرتزقة التابعين لحفتر هو السبب الرئيسي الذي يعرقل فتح الطريق الساحلي.

وأكد المشري خلال لقائه رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيش على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة فتح الطريق الساحلي، وإخراج المرتزقة من ليبيا.

كما عبر المشري عن قلقه من منع اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي من طرف قوات حفتر، على حد قوله.

إشعال فتيل الحرب

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد قال، الخميس الماضي، إن “هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجددا”.

وأضاف الدبيبة في كلمة مع عدد من نواب وأعيان منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس “نستطيع أن نقول إن الحرب انتهت ولكن هناك من يسعى لإشعال فتيلها مرة ثانية”، دون ذكر أي جهات.

وحذر من تجار الحرب قائلا “هناك أناس ثرواتها من هذه الحرب اللعينة”.

وأضاف “أطلب منكم أن تقفوا مع أولادكم وعدم الدفع بهم في أي حرب مرة أخرى”.

وحول المرتزقة الأجانب، أفاد الدبيبة “نسعى لسيادة ليبيا ووحدتها وخروج المرتزقة من هذه الأرض التي عبثوا فيها”.

وأردف “لم نستطع الدخول إلى مطار سرت (غرب) وهو ليبي وعلى أرض ليبية بسبب وجود المرتزقة في المطار”.

وأوضح أن القوات المتمركزة هناك طلبت منهم الدخول إلى سرت برا “لكن الحكومة رفضت”.

واستطرد “قلنا لهم سنأتي بالطائرة وهذا مطار ليبي ولا يمكن لأي شخص أن يمنعنا من النزول في مطارات الليبيين”.

وحول المصالحة الوطنية ذكر رئيس الحكومة الليبية “لدينا خط السلام وخط المصالحة الحقيقية”.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس لمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة الوطنية، لحل الخلافات الداخلية.

وعلى مدار سنوات عانى البلد النفطي من صراع مسلح إذ قاتلت قوات حفتر – بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب – حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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