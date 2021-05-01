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سياسة|مصر

أدى لتدمير كافة محتوياتها.. حريق في إحدى الكنائس بمصر والسلطات تكشف السبب (فيديو)

كنيسة مار مينا في العمرانية (مواقع التواصل)
كنيسة مار مينا في العمرانية (مواقع التواصل)
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202108:55 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الكنيسة القبطية بمصر، فجر السبت، أن حريقا شب في إحدى الكنائس عقب انتهاء الصلوات المسماة بـ”الجمعة العظيمة” ما أدى إلى تدميرها بالكامل وحدوث حالات اختناق، غرب القاهرة.

ووفق بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة “شبَّ حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بمنطقة العمرانية، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة”.

وأفاد البيان بـ”إرسال الأجهزة المعنية لسيارات الإطفاء وقيام أهالي المنطقة بالمساعدة في السيطرة على الحريق وتولي الأجهزة الأمنية الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق”.

وأوضح البيان أن الحريق “أسفر عن بعض حالات الاختناق (لم يحدد عددها) تم نقلهم إلى المستشفى لكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الطوابق الأربعة”.

وحاول الأهالي التدخل لإخماد الحريق لكن تصاعد النيران حال دون ذلك.

وأرجع مصدر أمني مصري سبب نشوب الحريق في الكنيسة إلى حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالطابق الثالث، مما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للطابق الرابع، وفق ما أدلى به لوسائل إعلام مصرية.

والجمعة العظيمة تُعرف باسم “جمعة الآلام” وهي أبرز احتفال ديني في المسيحية وتعد جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة الموافق 2 مايو/أيار الجاري.

ويبلغ عدد المسيحيين داخل مصر بحسب تقديرات كنسية نحو 10 ملايين من إجمالي عدد السكان الذي تجاوز 105 ملايين نسمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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