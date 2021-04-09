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حريق “متعمد” يستهدف مسجدا في فرنسا (فيديو)

جانب من الأضرار التي طالت أحد أبواب مسجد الرحمة بعد الحريق (مواقع التواصل الاجتماعي)
جانب من الأضرار التي طالت أحد أبواب مسجد الرحمة بعد الحريق (مواقع التواصل الاجتماعي)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202107:37 PM (مكة المكرمة)

كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لحريق طال مسجد الرحمة بمدينة نانت الفرنسية ليلة أمس الخميس.

وأظهرت الصور حجم الأضرار التي تعرض لها أحد أبواب المداخل الثلاثة للمسجد بسبب حريق ربما كان متعمدًا، وألحقت النيران أضرارا بالغة بباب وجدران المبنى.

وفقًا للتحقيقات الأولية، فقد اندلع الحريق من ثلاثة علب قمامة مليئة بصناديق من الورق المقوى ووضعت أمام باب المسجد مباشرة في أقصى يمين الواجهة، وتحطم الباب الخشبي لكن المصراع المعدني خلفه صمد أمام النار.

وتم استدعاء رجال الإطفاء من قبل أحد المارة حوالي الساعة الثالثة صباحا. وكان الباب المتضرر بعيدًا عن أنظار كاميرات المراقبة.

وقال عبد السلام  بهلول عضو إدارة المسجد إن الأمر يتعلق بعمل “إجرامي”، متهما المنظمات اليمينية المتطرفة بالوقوف وراء الحريق.

وقالت محافظة (لواراتلانتيك) للوكالة الفرنسية إن “تحقيقا قضائيا جار بشأن هذا الحريق الذي لم يعرف مصدره حاليا”.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على حسابه على تويتر دعمه لمسلمي فرنسا، شاكرا رجال الإطفاء الذين تدخلواعلى وجه السرعة لوقف الخسائر، مؤكدا في ذات السياق البدء في تحقيق رسمي لكشف الجناة.

وفي سياق آخر، طالبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إحالة تسعة أعضاء من مجموعة يمينية متطرفة أطلقت على نفسها اسم منظمة “الجيش السري” يشتبه بتخطيطها للاعتداء على سياسيين ومسلمين إلى المحكمة، وفق ما صرح مصدر قضائي الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعود اتخاذ القرار النهائي إلى قضاة التحقيق، ويقبع رئيس المجموعة لوغان نيسين في السجن.

وتجري منذ 2017 أربعة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف.

وطلبت النيابة العامة الفرنسية فيما يتعلق بمنظمة الجيش السري محاكمة المشتبه بهم بتهمة “تكوين مجموعات إرهابية”، ستة منهم أمام محكمة الجنايات والثلاثة الآخرون القاصرون خلال حدوث الوقائع أمام محكمة الأحداث.

وجميع المشتبه بهم، باستثناء لوغان نيسين، أحرار حتى الآن تحت إشراف قضائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

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