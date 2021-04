حريق “متعمد” يستهدف مسجدا في فرنسا (فيديو)

كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لحريق طال مسجد الرحمة بمدينة نانت الفرنسية ليلة أمس الخميس.

وأظهرت الصور حجم الأضرار التي تعرض لها أحد أبواب المداخل الثلاثة للمسجد بسبب حريق ربما كان متعمدًا، وألحقت النيران أضرارا بالغة بباب وجدران المبنى.

وفقًا للتحقيقات الأولية، فقد اندلع الحريق من ثلاثة علب قمامة مليئة بصناديق من الورق المقوى ووضعت أمام باب المسجد مباشرة في أقصى يمين الواجهة، وتحطم الباب الخشبي لكن المصراع المعدني خلفه صمد أمام النار.

وتم استدعاء رجال الإطفاء من قبل أحد المارة حوالي الساعة الثالثة صباحا. وكان الباب المتضرر بعيدًا عن أنظار كاميرات المراقبة.

وقال عبد السلام بهلول عضو إدارة المسجد إن الأمر يتعلق بعمل “إجرامي”، متهما المنظمات اليمينية المتطرفة بالوقوف وراء الحريق.

وقالت محافظة (لواراتلانتيك) للوكالة الفرنسية إن “تحقيقا قضائيا جار بشأن هذا الحريق الذي لم يعرف مصدره حاليا”.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين على حسابه على تويتر دعمه لمسلمي فرنسا، شاكرا رجال الإطفاء الذين تدخلواعلى وجه السرعة لوقف الخسائر، مؤكدا في ذات السياق البدء في تحقيق رسمي لكشف الجناة.

Je condamne avec la plus grande fermeté l’incendie déclenché devant la mosquée Arrahma. J’apporte tout mon soutien aux Nantaises et Nantais qui la fréquentent et exprime aux musulmans de #Nantes ma solidarité. La liberté de culte est un des fondements de notre pacte républicain

