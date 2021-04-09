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سياسة|فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا برصاصة في عينه (فيديو)

الطفل عز الدين البطش (13 عاما) أصيب برصاصة مطاطية في العين اليمنى أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل (مواقع التواصل)
الطفل عز الدين البطش (13 عاما) أصيب برصاصة مطاطية في العين اليمنى أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل (مواقع التواصل)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202111:53 PM (مكة المكرمة)

أصيب طفل فلسطيني برصاصة في عينه اليمنى أطلقها عليه جندي من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في محل تجاري بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأظهر فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي طفلين يقفان في محل لبيع الخضار ثم سقوط أحدهما أرضا نتيجة الإصابة.

وقال الفلسطيني نضال البطش إن ابنه عز الدين “أصيب برصاصة مطاطية مباشرة في العين اليمنى أطلقها جيش الاحتلال عليه بمنطقة باب الزاوية (وسط) الخليل”.

وأشار والد الطفل إلى أن الرصاصة أصابت ابنه (13 عامًا) بينما كان داخل محل لبيع الخضار يعمل فيه وسط الخليل.

وقال البطش إن الأطباء وصفوا إصابة عين ابنه بـ”الخطيرة” معبرا عن قلقه من فقدانها.

وطالب البطش وزارة الصحة الفلسطينية بتحويله إلى مستشفى متخصص لتدارك عينه.

وشهدت منطقة باب الزاوية، اليوم الجمعة، مواجهات خفيفة بين شبان فلسطينيين استخدموا الحجارة وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، يوم الجمعة من كل أسبوع، فعاليات فلسطينية رافضة للاحتلال والاستيطان.

وتشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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