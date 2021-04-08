رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان

تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8).

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدبولي، اليوم الخميس، نيابة عن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال مرئي خلال القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

وفي مستهل كلمته قال مدبولي “أود أن أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها لمنظمتنا، وأيضًا أود أن أهنِّئ رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش شيخة حسينة واجد على تولي بلادها رئاسة المنظمة، وأتمنى لبنغلاديش التوفيق والسداد خلال رئاستها للمنظمة”.

وأعلن مدبولي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وتضم المجموعة وهي منظمة دولية أسسها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان عام 1997 كلاً من مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وتركيا.

وتبنت قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، الخميس، في بنغلاديش عبر اتصال مرئي، خريطة طريق عشرية لجعل المنظمة أقوى من وضعها الحالي، كما قدمت الشكر للرئيس التركي على قيادته وجهوده المتفانية في دعم أهداف المنظمة.

وقال مدبولي: “جهدنا الجماعي مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، إلى جانب ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، والتي لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارتنا مع العالم”.

قادة دول مجموعة الثماني الإسلامية خلال اجتماع قمتهم العاشرة (مواقع التواصل)

وقبل عدة أشهر انطلقت إشارات إيجابية في شأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن البلدين قد يتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.

كما تلاها إشادة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفًا إياها ببادرة طيبة.