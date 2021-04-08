تركيا تحمل الاتحاد الأوربي مسؤولية الحادث البروتوكولي في أنقرة (فيديو)

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، على موقف دبلوماسي محرج لم يخصص فيه غير مقعد واحد لاثنين من قيادات الاتحاد الأوربي في اجتماع عقد في أنقرة.

وأعلن أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بالعاصمة أنقرة تنفيذ بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوربي خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين في أنقرة.

وقال أوغلو “بعبارة أخرى تم تحديد ترتيب الجلوس بما يتماشى مع الاقتراحات المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي، نقطة انتهى”.

وأضاف “لو لم تكن هناك اتهامات موجهة ضد تركيا لما كنا سنعلن الأمر بهذا الوضوح”.

وزير الخارجية التركي رد على انتقادات وجهت لبلاده على خلفية المكان الذي خصص لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي مع الرئيس أردوغان بالقول:

"#تركيا🇹🇷 تتبع قواعد البروتوكول الدولي في أصول الضيافة، وطريقة جلوس رئيسة المفوضية🇪🇺 حددها فريق البروتوكول الخاص بها" https://t.co/aAUfriqWz0 pic.twitter.com/HvZ3TJ6bSA — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) April 8, 2021

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير ليين قد فوجئت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوربي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في القصر الرئاسي، الثلاثاء الماضي.

وفي مقطع مصور للواقعة وقفت رئيسة المفوضية لبرهة، وأتت بحركة تنم عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتعل جدل في بروكسل عقب الواقعة بدعوى أن الجانب التركي لم يخصص كرسيا لرئيسة المفوضية يناسب منصبها من ناحية البروتوكول، لذلك اضطرت إلى الجلوس على أريكة.

🇹🇷🇪🇺تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، لموقف محرج الأربعاء خلال زيارة رسمية قامت بها إلى #تركيا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. فأثناء اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في أنقرة، اضطرت للجلوس على أريكة بسبب عدم وجود كرسي مخصص لها pic.twitter.com/MfikHffH7r — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) April 8, 2021

وعبرت الكتل السياسية الكبرى في البرلمان الأوربي، اليوم الخميس، عن أسفها لمشهد “عدم الوحدة” الذي ظهر في أنقرة، الثلاثاء، بين رئيسي المفوضية والمجلس خلال لقائهما الرئيس التركي وطلبا منهما المجيء لتفسير الوضع في جلسة عامة.

وقال وزير الخارجية التركي الذي حضر اجتماع الثلاثاء وجلس على أريكة أخرى إن ترتيبات الجلوس تتفق مع البروتوكول الدولي وإن تركيا تتعرض “لاتهامات ظالمة”.

وقال للصحفيين في أنقرة “تركيا دولة ذات جذور عميقة وليست هذه هي المرة الأولى التي نستقبل فيها ضيفا والبروتوكول المتبع للاجتماعات في تركيا في إطار البروتوكول الدولي”.

وأضاف “البروتوكول في الرئاسة وفَّى بمطالب الاتحاد الأوربي”.

وكانت العلاقات بين بروكسل وأنقرة قد توترت منذ محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

وازدادت التوترات بفعل خلاف بحري بين تركيا واليونان العام الماضي وهدد الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على أنقرة لكن الجانبين يتحركان الآن بحذر صوب التقارب.