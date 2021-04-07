البث الحي
سياسة

العاهل الأردني: الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي

العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسن (غيتي)
العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسن (غيتي)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202109:41 PM (مكة المكرمة)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الأربعاء، إن الفتنة وُئدت وإن البلاد آمنة ومستقرة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن “مخطط لزعزعة أمن الأردن”، اتهمت السلطات ولي العهد السابق الأمير حمزة بالمشاركة فيه.

وفي أول بيان له بعد الأزمة، قال الملك عبد الله إن “حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”.

وقال العاهل الأردني إن الأزمة التي هزت استقرار المملكة “كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.

وتابع في رسالة للشعب الأردني “لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز”.

وقال الملك عبد الله “قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال”.

وأضاف “والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”.

وأوضح العاهل الأردني في رسالته أن “الجوانب الأخرى قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية”.

وأكد “الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي”.

اتهامات

واتهمت الحكومة الأردنية، الأحد الماضي، الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”.

ووُضع الأميرة حمزة قيد الإقامة الجبرية، وأوقفت السلطات 16 شخصا، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكيّة الملكة نور.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًّا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية

حول هذه القصة

الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة والأمير حمزة بن الحسين يقول إنه قيد الإقامة الجبرية (فيديو)

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

4/4/2021

“اتصلوا بجهات خارجية”.. الصفدي: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن (فيديو)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأحوال الأمنية مستقرة حاليا بالأردن، وأنه تم اعتقال ما بين 14 و16 شخصا في إطار تحقيقات أمس، موضحا أن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد.

4/4/2021

“لن ألتزم بالأوامر”.. تسجيل جديد للأمير حمزة بعد اتهامه بالتخطيط لزعزعة استقرار الأردن

بعد اتهامه بالتورط في مخطط لزعزعة استقرار الأردن، تناقلت وكالات أنباء وناشطون اليوم الإثنين تسجيًلا جديدًا منسوبًا للأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

5/4/2021
المزيد من سياسة

أردوغان: ماضون في شق قناة إسطنبول “شئتم أم أبيتم”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. السجن مدى الحياة بحق عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب عام 2016

أتراك يحيون الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 في إسطنبول (غيتي)

إثيوبيا ماضية في ملء سد النهضة ووزير الري السوداني يكشف كواليس مفاوضات كينشاسا (فيديو)

وزير الري السوداني ياسر عباس (سونا)

استشهاد عجوز دهسا في الضفة المحتلة.. ولقطات خاصة من موقع الحادث

الأكثر قراءة

شاهد: اصطياد نمر عربي نادر.. ودعوات لحمايته

قال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي (مواقع التواصل)

عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: وصلنا إلى مرحلة اللاعودة وأمامنا خياران لا ثالث لهما (فيديو)

د. أحمد المفتي الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة (الجزيرة مباشر)

رئيس تحرير الأهرام السابق: مبارك أخبرني بأن مصر ستضرب سد النهضة فور إنشاء قواعده (فيديو)

عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية السابق

محكمة مصرية تلزم محمد رمضان بدفع ملايين الجنيهات تعويضا للطيار أبو اليسر

الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف سعد أبو اليسر (مواقع التواصل)