السيسي يحذر إثيوبيا مجددا: لا تمسوا نقطة مياه من مصر لأن كل الخيارات مفتوحة (فيديو)

مرة أخرى، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من المساس بحصة مصر في النيل وذلك بعد يوم من انتهاء مفاوضات كينشاسا وتبادل الاتهامات بين القاهرة والخرطوم من جانب وأديس أبابا من جانب آخر بإفشالها.

وقال السيسي -خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية- اليوم الأربعاء، “أقول للأشقاء في إثيوبيا بلاش نصل إلى مرحلة أنك تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة”.

وأضاف “أنا أتابع الرأي العام ووسائل التواصل وأرى شكل من أشكال القلق”، مردفًا “القلق مستحق ومشروع وأنا معكم قلقان ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص على المياه؟”.

25 يناير هي السبب

وأضاف السيسي “أنا قلقت على المياه منذ عام 2011، لم أعد أرتاح أو أطمئن منذ 2011، وتحديدا من 25 يناير، عرفت إنه سيصبح عندنا مشكلة كبيرة قوي”، وتابع “اللي حصل في 2011 كان هو المدخل للتحدي اللي بتكلم عنه”.

وقال “موقفنا من هذا المشروع (سد النهضة) موقف مشرف جدًا، واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكل من أشكال التنمية من خلال المتاح لديهم. كان كلامنا لهم نحن في مصر نقدر التنمية بشرط ألا يمس مصالح مصر المائية وكلامنا لم يتغير لم نقل كلامًا ونتراجع عنه”.

"بلاش نوصل لهذه المرحلة والتعاون أفضل".. #السيسي يقول لإثيوبيا إن الخيارات كلها مفتوحة إذا مُست نقطة مياه من #مصر pic.twitter.com/lWtIUr1lGY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2021

وأشار الرئيس المصري إلى خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة الذي استحلفه فيه السيسي وردد خلفه “والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”.

وقال السيسي “أقول للإعلام خطاب رئيس الوزراء طلعوه للناس مش هو قال كلام؟ أنا ما غيرتش كلامي في إننا نحترم التنمية عندهم من أجل أن يحسنوا من أحوال شعوبهم في إطار ألا يمس هذا مصالح مصر المائية”.

وفي إشارة إلى فشل جولة مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة التي عقدت أمس الثلاثاء قال السيسي “أنتم متابعين التطورات ورد فعل أشقائنا في إثيوبيا وتعنتهم وفرض أمر واقع، يا جماعة لازم نتعلم من التحديات والمشاكل التي عاصرناها ورأينا حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة”.

وضرب السيسي مثالًا بمواجهات 1962 وعام 1967 وأضاف “ما شفتوش مواجهة زي اللي حصلت في العراق عملت إيه؟ وبالتالي التعامل والاتفاق أفضل كثيرًا من أي حاجة تانية”.

السيسي: لازم نخلي بالنا من كل نقطة مياه موجودة عندنا #eXtranews pic.twitter.com/VPFyPeurAl — eXtra news (@Extranewstv) April 7, 2021

وتابع السيسي “نحن ننسق مع أشقائنا في السودان على الإجراءات ونعلن ونؤكد للعالم كله عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية وسنتحرك أكثر وننسق مع الدول العربية والأفريقية”.

واختتم السيسي حديثه قائلًا “في النهاية أقول لكم وأقول للأشقاء في إثيوبيا بلاش نصل إلى مرحلة أنك تمس نقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل نبني مع بعض، أفضل كثيرًا من أن نختلف ونتصارع”.