فرار أكثر من 1800 معتقل من سجن في نيجيريا عقب هجوم مسلح (فيديو)

فر أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا فجر أمس الإثنين إثر هجوم شنه مسلحون، بحسب ما أعلنت سلطات السجون.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون فرنسيس إينوبور في بيان إن “سجن أويري تعرض لهجوم قرابة الساعة 2:15 من فجر الإثنين من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجينا”.

Video: 🇳🇬 Gunmen using explosives blew up a Correctional facility in Owerri, Imo State, South Eastern Nigeria. They also attacked the police HQ, they then went on rampage burning buildings, vehicles and releasing prisoners.

وأضاف البيان إن “شهود عيان قالوا إنهم رأوا عددًا كبيرًا من الرجال المسلحين على متن شاحنات صغيرة، ما لبثوا أن هاجموا حراس السجن قبل أن يفجروا البوابة الرئيسية”.

وأكد المسؤول عن الاتصالات في سجون ولاية إيمو جيمس مادوغبا تعرض السجن للهجوم، مشيرًا إلى أن “الوضع تحت السيطرة” وداعيًا السكان إلى “مواصلة أعمالهم”.

