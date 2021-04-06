فرار أكثر من 1800 معتقل من سجن في نيجيريا عقب هجوم مسلح (فيديو)

فر أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا فجر أمس الإثنين إثر هجوم شنه مسلحون، بحسب ما أعلنت سلطات السجون.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون فرنسيس إينوبور في بيان إن “سجن أويري تعرض لهجوم قرابة الساعة 2:15 من فجر الإثنين من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجينا”.

Video: 🇳🇬 Gunmen using explosives blew up a Correctional facility in Owerri, Imo State, South Eastern Nigeria. They also attacked the police HQ, they then went on rampage burning buildings, vehicles and releasing prisoners. pic.twitter.com/MHZSjHSsie — Káyọ̀dé Ògúndámisí (@ogundamisi) April 5, 2021

وأضاف البيان إن “شهود عيان قالوا إنهم رأوا عددًا كبيرًا من الرجال المسلحين على متن شاحنات صغيرة، ما لبثوا أن هاجموا حراس السجن قبل أن يفجروا البوابة الرئيسية”.

وأكد المسؤول عن الاتصالات في سجون ولاية إيمو جيمس مادوغبا تعرض السجن للهجوم، مشيرًا إلى أن “الوضع تحت السيطرة” وداعيًا السكان إلى “مواصلة أعمالهم”.

AN ATTACK ON PRISON IN IMO STATE,NIGERIA, FREES MORE THAN ONE THOUSAND , EIGHT HUNDRED PRISONERS A prison break which freed more than one thousand,eight hundred inmates occured in a prison situated in the south-eastern town of Owerri Read more:https://t.co/aJrP6KhmV8 pic.twitter.com/G20W7Z51rk — Infinity News Update (@update_infinity) April 6, 2021

وإثر الهجوم فرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة حظر تجوال اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحًا.

ويعد هذا أضخم هجوم يستهدف سجنًا في تاريخ نيجيريا الحديث.

Prisoners allegedly freed as gunmen attack Imo prison and set it ablaze

Unidentified gunmen set the correctional facility in Owerri, Imo State, on fire.

The fire broke out in the early hours of Monday, 5 April. An unconfirmed number of prisoners were set free. pic.twitter.com/MVFx8Cde1l — nijajournal (@nijajournal) April 5, 2021

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الشرطة النيجيرية حملت جماعة انفصالية محظورة تسمى “السكان الأصليون في بيافرا” (IPOB) مسؤولية الهجوم.

وقالت (بي بي سي) إن عددًا من مراكز الشرطة تعرض لهجمات في جنوب شرقي نيجيريا منذ يناير/كانون الثاني وسرقت كميات كبيرة من الذخيرة، وأضافت أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

The Governor of Imo State, Hope Uzodinma, has condemned the Monday morning jailbreak at Owerri Correctional Centre and the razing of Imo State Police Command h…

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#hopeuzodinma #ipob pic.twitter.com/9nyIBmdPFP — Shauntv Nigeria (@shauntvng) April 6, 2021

وسارع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى إدانة الهجوم واصفا منفذيه بأنهم “إرهابيون” و”فوضويون”، من دون أن يتهم “السكان الأصليين لبيافرا”، وهي جماعة انفصالية تنادي باستقلال منطقة بيافرا حيث تقع ولاية إيمو.

ونفت إيما باورفول المتحدثة باسم “السكان الأصليين لبيافرا” أي صلة للجماعة بالهجوم على السجن.

Nigerian President Muhammadu Buhari has condemned the attacks on a police headquarters and a prison in Owerri, Imo State, Southeast Nigeria.https://t.co/imSPvwUjPu — HumAngle_ (@HumAngle_) April 5, 2021

السكان الأصليين لبيافرا

تأسست الجماعة عام 2012 من قبل نامدي كانو، نيجيري بريطاني وهو ناشط سياسي معروف بتأييده البارز لحركة استقلال بيافرا المعاصرة.

وتنتقد الجماعة الحكومة الفيدرالية النيجيرية لضعف استثماراتها، والتوزيع غير العادل للموارد، والتهميش العرقي، والوجود العسكري المكثف في منطقة بيافرا.

وكانت بيافرا سابقا جمهورية مستقلة أعلنها المقدم أودومغو أوجوكو لمدة 3 سنوات، من عام 1967 حتى 1970.

وكافحت الحكومة الفيدرالية بشدة للحفاظ على جمهورية نيجيريا الاتحادية، ونتج عن التوترات بين بيافرا والحكومة الفيدرالية، الحرب الأهلية النيجيرية التي استمرت لمدة 3 سنوات، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1 إلى 3.5 مليون من الضحايا المدنيين.

وفي عام 1970 استسلمت قوات بيافرا من خلال الهدنة التي توسطت فيها منظمة الوحدة الأفريقية حينها.